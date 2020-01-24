Голодала из-за папарацци: певица Тейлор Свифт рассказала о проблемах с питанием и самооценкой

В новом документальном фильме Netflix "Мисс Американа" 30-летняя Тейлор Свифт рассказала о расстройстве пищевого поведения, с которым столкнулась из-за неудачных фотографий папарацци.

В фильме певица говорит, что когда она видела фото, на которых ее живот выглядел слишком большим, или когда кто-то в сети писал, что она беременна, это заставляло ее голодать. Звезда начала беспокоиться о своем пищевом поведении, когда оно начало влиять на ее выступления.

"Я думала, что это нормально - чувствовать, что я вот-вот потеряю сознание в конце или середине шоу, - вспоминает Свифт. - Теперь, я понимаю, что если вы едите, получаете энергию, становитесь сильнее, вы можете отработать все эти шоу и не чувствовать себя изможденным".

По словам певицы, в отношениях с едой она руководствовалась той же психологией, которую применяла ко всему остальному в своей жизни.

"Если меня хвалили, я думала, что все в порядке. Если меня ругали, я называла это плохим", - говорит она.

Сегодня Тейлор Свифт смирилась с тем, что размер XXS для нее не является нормой, но раньше она совершенно не подозревала, что с ней что-то не так. Когда кто-то спрашивал, хорошо ли она ест, девушка отвечала: "О чем ты говоришь? Конечно я ем. Просто я много тренируюсь".

"И я действительно много тренировалась. Но я не ела", - признается певица.

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