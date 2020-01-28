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Актриса назвала погибшего Коби Брайанта насильником - теперь соцсети ругают ее и движение MeToo

Эван Рейчел Вуд напомнила, что 17 лет назад баскетболиста обвиняли в изнасиловании

вторник, 28 января 2020, 18:22
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Звезда сериала "Мир Дикого запада" и активистка движения #MeToo Эван Рейчел Вуд встретила новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта скандальной публикацией в Twitter.

"Трагическое происшествие. Мое сердце разбито из-за семьи Коби. Он был героем спорта. Он также был насильником, - написала 32-летняя актриса. - Все эти вещи могут существовать одновременно".

Речь в твите идет об обвинениях в сексуальном насилии, выдвинутых против Коби Брайанта 17 лет назад 19-летней работницей отеля в Колорадо. В 2003 году прокуратура сняла уголовные обвинения, которые могли отправить игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" в тюрьму, а гражданский иск был урегулирован вне суда за нераскрытую сумму. В то время Брайант выступил с публичными извинениями, хотя свою вину не признал.

"Я действительно считаю, что эта встреча между нами была по обоюдному согласию, но теперь я признаю, что она не рассматривает этот инцидент так же, как я", - сказал спортсмен.

Твит Вуд вызвал в соцсетях мгновенную реакцию. Многие пользователи возмущались ее оскорбительным замечанием и указывали, что вина Брайанта никогда не была доказана в суде.

"И именно здесь движение #MeToo вышло из-под контроля… нападать на человека, который буквально только что умер со своей маленькой девочкой! - пишут скорбящие поклонники баскетболиста. - Отец и ребенок ушли от своей семьи и друзей. И фанатов. НАВСЕГДА. И все же ты здесь плюешь на его могилу, которую еще даже не выкопали".

Против Эван Рейчел Вуд выступили даже коллеги по ремеслу.

"Эван. Мы познакомились, когда были детьми, я выросла в той же индустрии, что и ты, и восхищался твоей работой издалека в последние несколько лет. Но этот твит? Как ты смеешь?" - написала актриса Кайла Прэтт.

Вуд попыталась успокоить критиков, попросив "доброты и уважения ко всем".

"Это не было осуждением или торжествованием. Это было напоминанием о том, что у всех будут разные чувства, и у всех нас есть возможность скорбеть вместе, а не сражаться", - написала она.

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На фоне атак Вуд также получила сообщения поддержки

"Сколько людей, злых на Эван, знают, что она помогла изменить закон, чтобы помочь жертвам изнасилования? - пишут пользователи. - Да, к сожалению, эти истины могут и часто существуют одновременно. Спасибо, что проявили смелость указать на это".

  • Баскетболист Коби Брайант, отыгравший 20 лет в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", погиб 26 января в результате крушения частного вертолета. Вместе со спортсменом погибла и его 13-летняя дочь. Всего же в вертолете находились девять людей.
  • 27 января актеры, музыканты, модели и другие знаменитости массово чтут память Коби Брайанта в Instagram. Своими воспоминаниями о спортсмене и совместными фото в сети поделились актеры Сильвестр Сталлоне, Дуэйн "Скала" Джонсон, Питер Динклэйдж, модели Ким Кардашьян, Белла Хадид и другие.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Коби Брайант

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