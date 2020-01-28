Погибший Коби Брайант и Паоло Коэльо вместе писали книгу: почему она никогда не увидит свет

После смерти Коби Брайанта стало известно, что накануне трагедии звезда баскетбола работал с популярным бразильским писателем Пауло Коэльо над детской книгой. В Twitter автор "Алхимика" заявил, что этот проект никогда не увидит свет.

Брайант и его 13-летняя дочь Джианна были двумя из девяти жертв, погибших в результате крушения вертолета 26 января

"Вы были не просто отличным игроком, дорогой Коби Брайант. Я многому научился, общаясь с вами. Удаляю черновик прямо сейчас, эта книга потеряла смысл", - написал 72-летний Коэльо, приложив скриншот переписки с баскетболистом.

В комментарии Associated Press романист подтвердил, что они с Брайантом начали обсуждать совместный проект в 2016 году, когда спортсмен ушел в отставку после 20-летней карьеры в НБА. Работа над книгой началась несколько месяцев назад.

"Я удалил черновик, потому что без него не было смысла публиковать, - сказал Коэльо. - Это не даст ни ему, ни его семье ничего значимого. Это не помешает мне когда-нибудь написать о том, что я узнал от Коби, и о том, какой он был человек. Но детская книга больше не имела смысла".

Решение Коэльо разочаровало многих фанатов Брайанта, которые в соцсетях просили писателя не удалять черновик.

"Он хотел бы, чтобы вы закончили и выпустили ее, - пишут пользователи. - Пожалуйста, не делайте этого. Это было бы величайшей данью уважения".

Коби Брайант был поклонником Коэльо и назвал "Алхимик" своей любимой книгой. По словам Коэльо, его сотрудничество с Брайантом заключалось в том, чтобы вдохновить детей из неблагополучных семей преодолевать трудности с помощью спорта.

"Я видел его достаточно много раз, чтобы убедиться, что у него на уме было гораздо больше, чем просто спорт. Его трагическая смерть уже показала, насколько он был важен для мира, а не только для США. Мы будем обсуждать его наследие в течение многих лет, намного больше, чем спорт", - сказал писатель.

Баскетболист Коби Брайант, отыгравший 20 лет в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", погиб 26 января в результате крушения частного вертолета. Вместе со спортсменом погибла и его 13-летняя дочь. Всего же в вертолете находились девять людей.

27 января актеры, музыканты, модели и другие знаменитости массово чтут память Коби Брайанта в Instagram. Своими воспоминаниями о спортсмене и совместными фото в сети поделились актеры Сильвестр Сталлоне, Дуэйн "Скала" Джонсон, Питер Динклэйдж, модели Ким Кардашьян, Белла Хадид и другие.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.