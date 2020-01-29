Дочь Аллы Пугачевой сломала ногу и рассказала о предстоящих мучениях

Российская певица Кристина Орбакайте, 48-летняя дочь примадонны Аллы Пугачевой, поделилась с поклонниками мало утешительной новостью - она сломала ногу и теперь готовится к нескольким неделям реабилитации.

Об этом Орбакайте рассказала на личной странице в Instagram, приложив к своему посту фотографию травмированной ноги. При каких обстоятельствах певица получила травму, не известно. По ее словам, так началась ее подготовка к новой концертной программе.

Фото: instagram.com/orbakaite_k

"Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель", - написала дочь Пугачевой. При этом также упомянула, что ввиду полученной травмы вынуждена откладывать концерты, запланированные на февраль этого года.

В своем посте певица также подчеркнула, что надеется на понимание и поддержку своих поклонников.

Напомним, Кристина Орбакайте стала первым ребенком примадонны Аллы Пугачевой. Сегодня, будучи супругой пародиста Максима Галкина, артистка также воспитывает 6-летних двойняшек Лизу и Гарри.

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