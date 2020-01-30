alyona alyona выпустила новый клип в стиле легендарной GTA Vice City (видео)

Хип-хоп-исполнительница alyona alyona презентовала в YouTube новый клип к песне "Дикі танці". Десятый по счету ролик в ее музыкальной карьере вышел в стиле некогда популярной видеоигры GTA Vice City.

Героем мультяшного мира стала и сама певица. В кадрах клипа alyona alyona рассекает на желтых "Жигулях" по улицам спальных районов. На ее пути встречаются до боли знакомые билборды "С днем рождения", ларьки с продуктами, пивом и ребята в спортивках. "Эти родные сердцу локации не спутать ни с чем", - смеются авторы клипа.

Заехав в один из киевских дворов, alyona alyona устраивает там "Дикі танці". В том числе и на крыше своей желтой "ласточки". В пляс вслед за певицей пускаются рядовые жители города.

Автором и режиссером клипа стала Анна Велосипедова, уже известная работами для Brunettes Shoot Blondes, The Elephants и других исполнителей.

Ранее британское издание The Guardian включило alyona alyona (Алену Савраненко) в список 50 новых артистов, за которыми стоит последить в 2020 году. В престижном рейтинге певицу разместили на второй позиции.

Смотрите также совместный клип alyona alyona и Джамалы "Забирай". Он об обратной стороне популярности.

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