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В сети появился фрагмент письма принцессы Дианы сыновьям за год до ее смерти

Леди Ди написала его незадолго до своей гибели

пятница, 31 января 2020, 17:22
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Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел обнародовал отрывок письма, которое Леди Ди адресовала своим сыновьям - Уильяму и Гарри. Эту записку первая супруга принца Чарльза написала ровно за год до своей смерти.

Фрагмент письма Пол выложил на своей странице в Instagram, прикрепив к посту архивные фото принцессы Дианы с маленькими сыновьями. По словам Баррела, он забыл об этой записке, а вспомнил только после того, как принц Гарри и Меган Маркл объявили о сложении своих королевских обязанностей.

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Публикация от Paul Burrell RVM (@officialpaulburrell)

"Когда Гарри, Меган и Арчи начинают новую жизнь, мне вспоминаются пронзительные слова, которые принцесса Диана написала много лет назад. Это слова безусловной любви матери, которые сегодня так же актуальны, как и когда она написала их более 24 лет назад", - пишет дворецкий.

Дальше он приводит фрагмент записки с самыми важными словами.

"Я люблю своих мальчиков до смерти и надеюсь, что посеянные мною семена прорастут и принесут необходимую силу, знания и стабильность", - сказано в письме Леди Ди.

Пол Баррел отметил, что принцесса Диана больше всего на свете хотела, чтобы ее дети были счастливы.

"Вчера я нашел письмо, которое принцесса написала мне много лет назад, и одна строчка выскочила из страницы. На ней от руки написано: "Я бы смотрела вперед, и смеялась, и любила, и жила". Я чувствую, что это подходящие слова, чтобы пожелать Меган, Гарри и Арчи всевозможного счастья в Канаде и за ее пределами", - считает дворецкий.

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