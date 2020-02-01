Джамала предупредила поклонников об аферистах, продающих билеты на несуществующий концерт

Недобросовестные промоутеры продают билеты на незапланированный концерт украинской певицы и победительницы Евровидения-2016 Джамалы в Ереване (Армения).

Об этом сказано на официальной странице исполнительницы в Facebook. "Дорогие друзья! Появилась информация, что недобросовестные промоутеры продают билеты на концерт Джамалы в Ереване 14 февраля 2020 года. У Джамалы не будет концерта в Ереване! Организаторы продают билеты без нашего ведома. Просим не доверять неправдивой информации", - говорится в сообщении.

Поклонники певицы стали оставлять комментарии под постом, некоторые из них признались, что уже приобрели билеты.

"Да еще и фото взяли старое, сразу видно что мошенники!", "Как????? Мы уже приобрели билеты в декабре", - пишут фанаты Джамалы.

Ранее украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) стал жертвой виртуальных мошенников. Артист записал видеообращение, в котором заявил, что от его лица вымогают деньги. Мошенники пытаются за небольшую сумму сотрудничать с молодыми артистами.

Украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала, что интернет-мошенники используют ее имя, чтобы обмануть доверчивых поклонников.

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