RU  UA

Лайм

Джамала предупредила поклонников об аферистах, продающих билеты на несуществующий концерт

Певица сообщила, что у нее не будет концерта в Ереване

суббота, 1 февраля 2020, 10:26
читати статтю українською

Недобросовестные промоутеры продают билеты на незапланированный концерт украинской певицы и победительницы Евровидения-2016 Джамалы в Ереване (Армения).

Об этом сказано на официальной странице исполнительницы в Facebook. "Дорогие друзья! Появилась информация, что недобросовестные промоутеры продают билеты на концерт Джамалы в Ереване 14 февраля 2020 года. У Джамалы не будет концерта в Ереване! Организаторы продают билеты без нашего ведома. Просим не доверять неправдивой информации", - говорится в сообщении.

Поклонники певицы стали оставлять комментарии под постом, некоторые из них признались, что уже приобрели билеты.

"Да еще и фото взяли старое, сразу видно что мошенники!", "Как????? Мы уже приобрели билеты в декабре", - пишут фанаты Джамалы.

  • Ранее украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) стал жертвой виртуальных мошенников. Артист записал видеообращение, в котором заявил, что от его лица вымогают деньги. Мошенники пытаются за небольшую сумму сотрудничать с молодыми артистами.
  • Украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала, что интернет-мошенники используют ее имя, чтобы обмануть доверчивых поклонников.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Певица МакSим берет паузу в карьере из-за проблем со здоровьем

Российская певица МакSим решила уйти в бессрочный творческий отпуск.

Мне становится все тяжелее: молодая невеста Виктора Павлика пожаловалась на реакцию людей в ее адрес

Екатерина Репяхова написала эмоциональный пост, в котором рассказала о негативной реакции людей в ее адрес.

Билли Айлиш попросила фанатов перестать копировать ее в общественных местах: фото подражателей

Стиль Билли Айлиш массово копируют фанаты - певица попросила подражателей перестать ею притворяться

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: