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24 часа в пути: Регина Тодоренко отважилась на длительный перелет с годовалым сыном

Телеведущая прививает малышу любовь к путешествиям

вторник, 4 февраля 2020, 16:43
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Украинская телеведущая Регина Тодоренко вместе с сыном отправилась на Мальдивы. Звездная мама и годовалый Майкл провели в пути 24 часа, пока добрались до теплого острова.

Об этом звезда "Орла и Решки" рассказала на личной странице в Instagram. Свою публикацию Регина сопроводила совместным снимком с малышом, на котором они запечатлены возле самолета.

"Сын, ты - мой герой! Выдержать 3 самолета и один спидбоут - это невероятный показатель выносливости! 24 часа в пути, и мы на море. Для настоящих путешественников - сущие пустяки", - написала Тодоренко.

Следующее фото Регина сделала уже на пляже. В своем посте телеведущая отметила, что адаптация прошла успешно, хотя у сына часто меняется настроение.

"Адаптация на Мальдивах проходит успешно: плачем, смеемся и снова рыдаем, а потом снова смеемся!", - написала звездная мамочка.

  • Ранее Регина Тодренко поделилась с поклонниками новым семейным снимком с недавней фотосессии. На нем телеведущая запечатлена с мужем и их первенцем. Фанаты пары стали сравнивать малыша с родителями и не смогли решить, на кого же он больше похож, на маму или на папу.
  • Регина Тодоренко и Влад Топалов трогательно поздравили сына с днем рождения. 5 декабря Мише, которого родители называют на американский манер Майклом, исполнился годик.

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