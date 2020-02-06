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Елене Зеленской - 42: как за эти годы изменилась первая леди Украины

Тысячи украинцев поздравляют первую леди в соцсетях

четверг, 6 февраля 2020, 11:53
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В четверг, 6 февраля, супруга президента Украины Елена Зеленская отмечает свой 42 день рождения. Тысячи украинцев поздравляют первую леди в соцсетях, отмечая ее покладистый характер, привлекательную внешность, чувство стиля и меры. Не остался в стороне и Владимир Зеленский, посвятивший жене трогательный пост.

Ко дню рождения Елены Зеленской мы вспомнили самые интересные эпизоды из биографии именинницы, а также собрали несколько любопытных архивных фото. В том числе и очень душевные снимки со свадьбы с Владимиром Зеленским, которая состоялась 16 с лишним лет назад.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

До замужества с Владимиром Зеленским будущая первая леди носила фамилию Кияшко. Елена родилась в Кривом Роге, где училась в одной школе с будущим мужем, но знакомы они тогда не были.

Получив среднее образование, Елена поступила на строительный факультет местного университета, в это время Владимир выбрал для себя экономический ВУЗ. Закончив обучение на архитектора с отличием, по специальности девушка никогда не работала.

До свадьбы Владимир и Елена Зеленские встречались восемь лет. Будущая супруга часто сопровождала молодого КВН-щика на репетициях и выступлениях. И лишь после этого пара решила узаконить свои отношения. Свадьба состоялась в сентябре 2003 года.

Уже в 2004 году в семье Владимира и Елены Зеленских родилась дочь Александра. А девять лет спустя, в июле 2013-го, Зеленских стало на одного больше - у счастливых родителей родился сын Кирилл.

Оказавшись в статусе первой леди Украины, Елена Зеленская вышла из тени и стала обсуждаемой медийной личностью. Едва ли не каждый день СМИ посвящают супруге президента материалы, в которых затрагивают ее деятельность в Украине и за рубежом, разбирают ее стильные образы на публичных мероприятиях и нередко называют самой изящной среди жен украинских гарантов.

Из декларации Владимира Зеленского за 2017 стало известно, что его жена Елена владеет двумя квартирами - в Киеве и Ливадии. Вторая была приобретена в 2013 году до аннексии Крыма Россией. Помимо этого Зеленская является одним из бенефициаров ООО "Студия Квартал-95".

  • Ранее Елена Зеленская дала эксклюзивное интервью журналу Vogue, в котором рассказала о себе, муже и детях, о трудном периоде президентских выборов и буднях в статусе первой леди Украины.
  • Журнал "Фокус" презентовал рейтинг 100 самых влиятельных женщины Украины, в который вошли первая леди Елена Зеленская и хип-хоп-звезда alyona alyona.

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