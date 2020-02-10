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Лидер группы Muse готовится во второй раз стать отцом: трогательное фото

Жена музыканта объявила о беременности

понедельник, 10 февраля 2020, 13:53
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Фронтмен британской рок-группы Muse Мэттью Беллами и американская модель, звезда Playboy Элль Эванс готовятся стать родителями.

Об этом супруга музыканта сообщила у себя в Instagram, выложив фотографии с округлившимся животиком. На снимках Элль позирует посреди зелени в объятиях мужа.

"Наша маленькая семья растет", - написала модель, добавив смайлики в виде двух сердец и зодиакального знака Близнецов. Возможно, девушка таким образом намекает, что они с музыкантом ждут не одного ребенка, а сразу двоих.

Мэттью и Элль начали встречаться в 2015 году. Спустя два года музыкант сделал модели предложение руки и сердца. В августе 2019 влюбленные сыграли пышную свадьбу на берегу Тихого океана в Малибу.

До встречи с Эванс, Беллами состоял в отношениях с американской актрисой Кейт Хадсон. Они прожили вместе 4 года и стали родителями мальчика по имени Бингем, который появился на свет в 2011 году.

  • Американский актер Келлан Латс, сыгравший вампира Эмметта Каллена в серии фильмов "Сумерки" сообщил поклонникам трагическую новость - его супруга Бриттани Гонсалес потеряла ребенка, будучи на 6-м месяце беременности. Супруги ждали девочку.
  • Милла Йовович показала первые фото новорожденной дочери и объяснила ее необычное имя. Теперь в семье актрисы и ее мужа-режиссера есть три очаровательных девочки.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Muse

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