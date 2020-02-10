RU  UA

Лайм

Так выглядит счастье: Маша Ефросинина показала нежные фото с мужем

Супруги в браке уже 16 лет, но это не мешает им сохранять любовь и романтику в отношениях

понедельник, 10 февраля 2020, 15:03
читати статтю українською

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками снимками с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым, которые насквозь пропитаны нежностью и любовью.

Семейные кадры знаменитость разместила у себя в Instagram. На черно-белых снимках супруги запечатлены во время танца. Они нежно обнимаются, держаться за руки и счастливо смеются. "Моменты", - лаконично подписала фото Ефросинина.

Поклонники телеведущей не смогли удержаться от восторженных комментариев и осыпали пару лайками. "Вы очень красивая семейная пара", "Лайкнула дважды. Такие красивые", "Такие теплые объятия", "Так выглядит счастье", "Невероятные, такие настоящие", - пишут фаны под постом Маши.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев в браке уже 16 лет, но это не мешает им сохранять любовь и романтику в отношениях. Супруги воспитывают двоих детей - 15-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Александра, а также задумываются о третьем малыше.

  • Ранее Маша Ефросинина рассказала, как она узнала о бесплодии. По словам телеведущей, в трудный момент ее очень поддерживал супруг.
  • Украинская телеведущая Маша Ефросинина до брака с мужем столкнулась с насилием в отношениях. Она не терпела избиения, а была жертвой психологического унижения.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Лидер группы Muse готовится во второй раз стать отцом: трогательное фото

Жена Мэттью Беллами публично объявила о беременности, показав округлившийся живот.

Финалистка Нацотбора на Евровидение-2020 записала саундтрек к новому сезону шоу "Від пацанки до панянки"

Jerry Heil выпустила песню "НеБейбі", которая стала саундтреком к новому сезону шоу "Від пацанки до панянки".

Слава из "НеАнгелов" ответила на слухи о романе с Павлом Вишняковым

Слава Каминская призналась, что встретилась с Павлом Вишняковым на Бали совершенно случайно.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: