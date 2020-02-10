Так выглядит счастье: Маша Ефросинина показала нежные фото с мужем

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками снимками с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым, которые насквозь пропитаны нежностью и любовью.

Семейные кадры знаменитость разместила у себя в Instagram. На черно-белых снимках супруги запечатлены во время танца. Они нежно обнимаются, держаться за руки и счастливо смеются. "Моменты", - лаконично подписала фото Ефросинина.

Поклонники телеведущей не смогли удержаться от восторженных комментариев и осыпали пару лайками. "Вы очень красивая семейная пара", "Лайкнула дважды. Такие красивые", "Такие теплые объятия", "Так выглядит счастье", "Невероятные, такие настоящие", - пишут фаны под постом Маши.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев в браке уже 16 лет, но это не мешает им сохранять любовь и романтику в отношениях. Супруги воспитывают двоих детей - 15-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Александра, а также задумываются о третьем малыше.

Ранее Маша Ефросинина рассказала, как она узнала о бесплодии. По словам телеведущей, в трудный момент ее очень поддерживал супруг.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина до брака с мужем столкнулась с насилием в отношениях. Она не терпела избиения, а была жертвой психологического унижения.

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