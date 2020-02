Группа Backstreet Boys призналась, что их главный хит - полная бессмыслица

Участники бой-бэнда Backstreet Boys разбивают сердца фанатов и оставляют важный посыл всем любителям поп-музыки: их популярнейший хит "I Want It That Way" не имеет никакого смысла. Об этом группа рассказала на шоу Watch What Happens Live.

Во время беседы музыкантов с ведущим Энди Коэном в студию позвонил фанат, и спросл: "В вашей песне "I Want It That Way" вы поете: "Я никогда не хочу слышать, как ты говоришь / Я хочу, чтобы было так". (I never want to hear you say/I want it that way). Вы не хотите, чтобы было как?"

"Прежде всего, песня не имеет смысла, - признался участник группы Эй Джей Маклин. - У нас была совершенно другая версия песни, которая действительно имела смысл. К счастью, мы решили вернуться к той, которая не имела смысла. Я не думаю, что она была бы такой классной, если бы имела смысл".

Певцы также коснулись еще одной горячей темы: мог ли Райан Гослинг стать шестым участником группы? 42-летний Маклин объяснил, что когда бой-бэнд был создан в 1993 году, они жили в том же квартирном комплексе, что и Гослинг, который снимался в шоу "Клуб Микки Мауса" с Бритни Спирс и Джастином Тимберлейком.

"Мы каждый день играли в баскетбол, и я сказал ему, что мы основали группу. Я сказал, что Backstreet Boys станут великими, а он ответил: "Этого не случится, брат". Он ошибался, - вспоминает Маклин. - Это случилось, но он никогда не проходил прослушивания".

