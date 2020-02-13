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Елена Кравец вернулась в рекламу без Владимира Зеленского (фото)

Актриса "Квартала" впервые за несколько недель появилась в Инстаграм

четверг, 13 февраля 2020, 12:08
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Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, которая неоднократно заявляла, что не интересуется, в отличие от своих коллег, политикой, вернулась в рекламу ювелирных изделий. Что правда, на этот раз без Владимира Зеленского.

Свежее промо с участием Кравец появилось на ее странице в Инстаграм и стало первым постом актрисы за последние несколько недель. В комментариях к посту знаменитость рассуждает на тему того, что такое любовь (именно любовь является частью слогана рекламной кампании).

В комментариях фолловеры Кравец обрадовались ее возвращению. Конечно, не упустили возможности пошутить на тему участия в рекламе Владимира Зеленского: "А президент когда будет?", "Вова тоже в рекламе?" - смеются под снимком.

Так выглядела реклама торговой марки с Владимиром Зеленским:

  • Ранее "95 Квартал" загадал загадку о Елене Кравец, которую никак не могли разгадать. Простая на первый взгляд задачка оказалась куда более трудной.
  • Елена Кравец призналась на шоу "Танці з зірками", что ее 16-летняя дочь живет отдельно от семьи, однако отказалась назвать причину. Вот о чем промолчала в эфире звезда "Квартала 95".

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