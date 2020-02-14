7 членов королевской семьи Великобритании, на счету которых далеко не миллионы

Многие думают, что все члены королевской семьи живут роскошной жизнью, получают миллионы, катаются на яхтах и при этом нигде не работают. Но оказывается, что это не совсем так. Многим представителям знатного британского рода приходится трудиться, как и обычным гражданам страны.

Одна из самых красивых девушек королевской семьи, Леди Амелия Виндзор, является внучатой племянницей принца Чарльза. Она находится на 37 месте в очереди на трон.

Амелия с детства мечтала построить модельную карьеру, и у нее это получилось. Красотка неоднократно выступала на показах модных дизайнеров и снималась для различных журналов. Ну а сейчас, по слухам, девушка собирается немного сменить профиль и стать модельером.

Фото: instagram.com

Лорд Фредерик Виндзор, он же просто Фредди и единственный сын принца Майкла Кентского, занимает 47 место в очереди на трон. Наибольшую известность ему принес его разгульный образ жизни. Фредди любит вечеринки. Причем настолько сильно, что одну из них умудрился устроить прямо в в Кенсингтонском дворце, когда отдавались последние почести королеве-матери. Многие до сих пор ругают парня за этот поступок, хотя он давно уже остепенился и даже нашел себе жену.

Фредерик пробовал работать в модельной индустрии, также он занимал должность в банке и был музыкальным журналистом.

Фото: instagram.com

Леди Роуз Гилман - двоюродная сестра королевы и 32 претендент в очереди на королевский трон. Она посвятила себя миру кинематографа. Роуз снималась в сериале "Маленькая Британия", а позже стала ассистентом по закупкам. Блондинка может похвастаться работой над такими картинами, как "Гарри Поттер и орден Феникса" и "Маргарет Тэтчер".

Фото: instagram.com

Зара Тиндолл, дочь принцессы Анны, занимающая 17 место в очереди на трон, стала известной спортсменкой. Зара профессионально занимается конным спортом. В 2012 году она получила серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.

Фото: instagram.com

Питер Филлипс, родной брат Зары и претендент номер 14 в очереди на трон, работает важной шишкой. Во всяком случае, именно так о нем говорят, ведь мужчина состоит в совете директоров команды "Формулы-1" Jaguar, Williams и банка Royal Bank of Scotland.

Фото: instagram.com

Принцесса Беатрис, старшая дочка принца Эндрю и номер 8 в очереди на трон, пробовала себя в самых разных рабочих сферах. Она работала продавцом в универмаге, журналитом, ну а сейчас занимается сопровождением на всяких серьезных и пафосных мероприятиях.

Фото: instagram.com

Принцесса Евгения, младшая дочь Эндрю, десятая в линии наследования трона, посвятила свою жизнь искусству. Сначала она занимала должность арт-директора, а затем стала директором галереи современного искусства Hauser & Wirth. Сама Евгения признается, что рисует не очень хорошо. Но любит живопись и твердо убеждена, что это именно в этой сфере деятельности ей суждено работать.

Фото: instagram.com

В 2020 году плохие новости для королевской семьи Великобритании не закончились. Теперь любимый внук Елизаветы II разводится с женой.

Недавно Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл свою квартиру в Нью-Йорке. Звезда не прочь поселить у себя королевскую пару. Конечно же, не бесплатно.

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