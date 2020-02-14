Орландо Блум допустил ошибку в татуировке с именем сына, и его засмеяли в сети: фото

Новая татуировка Орландо Блума оказалась неудачной. Звезда "Властелина колец" нанес на предплечье имя своего сына Флинна, написанное азбукой Морзе, но пропустил один короткий знак.

"Новые тату, сможете угадать, кто?" - написал он под снимком в Instagram.

Фото: @orlandobloom в Instagram

Многие поклонники предположили, что в тату зашифровано имя, дата и время рождения его 9-летнего сына Флинна, но среди комментаторов нашелся человек, который действительно знает азбуку Морзе.

"Если код Морзе должен обозначать Флинна, то здесь ошибка", - написал он. Оказалось, символы на руке Блума означают Ф-Р-И-Н-Н, и для правильного написания ему не хватило одной точки.

Тату-мастер Блума также поделился фотографией своей работы, признав ошибку.

"Прекрасное напоминание для Орландо Блума о его сыне, - написал художник. - И да, точка отсутствует, мы это знаем и исправим".

Фото: @balazsbercsenyi в Instagram

Пользователи сети не прошли мимо забавной новости, высмеяв Орландо в комментариях.

"Я хотел бы увидеть исправление. Надеюсь, они не ошибутся в написании пропущенной "точки", и поставят ее в правильном месте".



"Упс, время менять сынишке имя".

"Зачем, черт возьми, делать это на азбуке Морзе, если вы не можете прочитать азбуку Морзе? У меня есть несколько тату, и я никогда не понимал, почему люди пишут что-то, что они не могут прочитать, когда весь смысл татуировки заключается в значении того, что она говорит".

Согласно татуировке Блума, бывшая жена Миранда Керр родила "Фринна" 6 января 2011 года в 9:03 утра.

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