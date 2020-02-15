Тина Кароль сделала фото в одном белье - вышло очень секси

Тина Кароль продолжает удивлять многочисленную армию своих поклонников, публикуя кадры, которые от нее никто не ожидал. На этот раз певица показала смелое фото, на котором запечатлена в одном лишь белье.

Пикантный снимок артистка опубликовала на личной странице в Instagram. Певица сидит на полу, скрестив ноги и откинув голову назад. Ее глаза закрыты, что придает кадру еще больше страсти. Подписывать фото Тина не стала, а сопроводила его смайликом в виде сердца.

Фото: instagram.com/tina_karol

Поклонники певицы принялись активно комментировать публикацию, осыпая своего кумира комплиментами. Они восхищаются женственными формами Тины, а также отмечают то, как горячо артистка выглядит в кадре.

"Оууууу Тина. Можно мне ослепнуть", "Богиня любви", "Обожгла", "Очень соблазнительно", "У меня отняло дар речи, как красиво", "Влюбилась в это фото", "Тина, ты прекрасно выглядишь", "Какая сексуальная", "Горячо", - пишут фаны под постом Тины Кароль.

Ранее Тина Кароль рассказала о резкой реакции сына на слухи о ее романе с Даном Баланом. Разговоры о том, что между артистами не просто рабочие отношения, появились в сети еще в прошлом году. При этом, сами знаменитсоти не только не опровергают эти домыслы, но и всячески подогревают появившиеся слухи.

Также певица рассказала, как решилась отправить единственного ребенка учиться за границу. Ведь против этого были все ее близкие.

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