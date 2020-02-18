Когда обнимаются и не ссорятся: дети Славы Каминской мило ответили на вопросы о любви

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая не так давно развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, показала видео с детьми, от которого фанаты певицы пришли в умиление.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась роликом, на котором 5-летний Леон и 4-летняя Лаура отвечают на вопросы о любви.

Фото: instagram.com/babaslavka

"Любовь - это когда кто-то любит, обнимается. В кого-то влюблен", - говорит сын певицы. А на вопрос о том, когда можно жениться, Леон ответил: "Когда они не ссорятся".

А Лаура на вопрос о том, что такое любовь ответила следующее: "Когда у них есть маленькая девочка, когда у них есть маленький братик", - сказала 4-летняя малышка.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо такой милоты. "Какие они у тебя сладкие", "Лаура, Ваша, шикарная барышня! Особенно когда объясняет, что такое любовь", "До чего же это мило", "Сладкие пупсики", "Класс, такой позитив", - пишут фолловеры под постом Славы.

Слава Каминская развелась с мужем в июле 2019 года. О расставании пары ходило много слухов, но позже пластический хирург Эдгар Каминский решил рассказать, что стало причиной развода с певицей.

Эдгар Каминский после развода со Славой из "НеАнгелов" закрутил новый роман. Избранницей пластического хирурга стала Ольга Богатая - совладелица и арт-директор бренда Jean Gritsfeldt. Сначала влюбленные не афишировали свои отношения, но потом решили во всем признаться.

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