Известный рэпер перенес четвертую операцию из-за своей неуклюжести

Рэпер Пи Дидди (Шон Комбс) лег под нож хирурга в четвертый раз за два года, и поделившись с фанатами видео с больничной койки, пожаловался на свою фатальную неуклюжесть. Причиной госпитализации 50-летнего музыканта стал разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Дидди признал, что такие инциденты для него - не редкость.

"Я неуклюжий. Я спотыкаюсь. Я падаю. Я проваливаюсь в ямы, - признался он. - Так было всегда. Это моя четвертая операция за два года. У меня были две на вращательной манжете, была замена колена, и теперь - на четырехглавой мышце. В конце концов, это Божья попытка меня замедлить. Лучше заботиться о себе и правильно питаться - и просто прекратить относиться к своему телу как к машине. Это невероятно. Я сделал это с собой случайно!"

В 2019 году журнал Forbes поставил Дидди на девятое место в списке самых высокооплачиваемых музыкантов, но даже состояние в $740 млн не смогло исправить неуклюжесть хип-хоп исполнителя. Он заявил, что за всю жизнь пережил около 10 хирургических вмешательств, включая четыре на вращательной манжете плеча, частичную замену колена, операции на пальце ноги, запястье и бицепсе.

"Я просто хочу быть честным и сказать всем, кто неуклюж и подвержен несчастным случаям: я молюсь за вас, - сказал он. - Помолитесь и вы за меня. Это будет моя последняя операция, обещаю".

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