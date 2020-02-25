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Жена Бабкина выложила фото топлес и рассказала об отношении мужа к ее смелым снимкам в соцсети

Снежана опубликовала откровенный кадр

вторник, 25 февраля 2020, 10:59
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Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась с подписчиками в Instagram откровенным фото, на которое бурно отреагировали пользователи соцсети.

На снимке танцовщица позирует топлес в ванне с бирюзовой водой. В руке у нее - кружка с водой, а из одежды - только коротенькие шорты. "Мои Мальдивы", - написала под фотографией жена певца.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Не все подписчики Снежаны оценили столь смелое фото, многие написали, что маме троих детей не стоит выставлять на всеобщее обозрение такие интимные снимки.

А одна из поклонниц поинтересовалась под постом, как к откровенным кадрам в ее фотоблоге относится Сергей Бабкин.

"Вы конечно красивая женщина, но мне интересно, как Ваш муж позволил выложить на всеобщий обзор такую фотку?", - написала пользователь под ником maribo.30. На что Снежана незамедлительно ответила: "Мало того, что он сфотографировал, так еще и обработал ее".

  • Ранее Снежана Бабкина отреагировала на критику еще одной своей фотографии в Instagram. На снимке супруга артиста кормит грудью маленького сына Елисея. В кадр также попали коты звездной пары: один сидит на руках у танцовщицы, другой - на столе.
  • 18 февраля младшему сыну Сергея и Снежаны Бабкиных исполнилось 8 месяцев. В честь маленького праздника танцовщица решила поделиться первыми достижениями Елисея.

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