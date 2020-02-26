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Фаны Тилля Линдеманна объяснили его скандальный порноклип забавным мемом

Пока о смыслах нашумевшего видео поклонники музыканта могут лишь догадываться

среда, 26 февраля 2020, 19:56
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Поклонники творчества Тилля Линдеманна продолжают гадать, что сподвигло музыканта снять видео Till The End - скандальный порноклип своего якобы нового проекта Na Chui, который вызвал в сети столь неоднозначные отзывы.

Мнения на этот счет расходятся, при этом многие предполагают, что идея была для музыканта лишь очередным развлечением. На эту тему на Reddit появился забавный мем, героем которого стал сам вокалист Rammstein и сольного проекта Lindemann.

"Столько женщин, и все мои", - подписал мем его автор. На нем Тилль Линдеманн якобы просыпается после бурной вечеринки и сокрушается в надеждах, что никто не снимал происходящего в его отельном номере прошлой ночью. Взяв в руки смартфон, музыкант находит клип к песне Platz Eins, элементы которого также вошли и в Till The End.

Фото: reddit.com/r/Lindemann

Мем стал популярным в паблике, посвященном проекту Lindemann. Автора поблагодарили за идею: "Боюсь, что так оно и были", "Ну это все объясняет", - посмеялись участники дискуссий.

  • Напомним, о проекте Na Chui до сих пор нет никакой информации. Не исключено, что он был выдуман музыкантом лишь для публикации ролика. Скандальное видео Линдеманн также не комментирует.
  • После выхода нашумевшего видео поклонники Тилля Линдеманна заметили на его правой руке новое странное тату. Некоторые тут же предположили, что аббревиатура на пальцах может иметь отношение к Till The End. На деле же все не так просто.

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