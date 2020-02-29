Очень болезненная рана: актриса "Крепостной" рассказала о гибели любимого человека

Актриса Наталья Васько, сыгравшая роль мадам Макаровой в украинском сериале "Крепостная" канала СТБ впервые рассказала о личной трагедии, которую пережила несколько лет назад.

Откровенное признание артистка сделала в программе "Зірковий шлях". После развода с первым мужем у Натальи завязались отношения с мужчиной, который был значительно младше нее. Роман продлился чуть больше года и прервался из-за смерти любимого. Актриса очень переживала потерю близкого человека, поэтому долго не рассказывала о трагедии.

Фото: facebook.com/Наталя Васько

"Я когда-то встречалась с парнем, но он был немного моложе меня и не на пару лет. Это где-то год 10-й или 11-й был. Он работал у нас в театре сначала монтировщиком, затем занимался светом. Я с ним встречалась чуть больше года. Но потом случилась трагедия - он погиб. Поэтому я так реагировала на вопросы личные, это была еще очень болезненная рана", - призналась Наталья.

Через 4 года после этого случая в жизни актрисы произошла новая романтическая история, прямо в день Ангела будущего возлюбленного. Знакомство произошло 13 декабря 2014 года, на Андрея.

"Мы познакомились по дороге в Киев. После этого он пришел на спектакль "Московиада". А потом я снова была в Одессе на съемках, и 28 декабря там был страшный снегопад, нас просто не выпустили из города. Природная стихия сказала: "Да, сиди в Одессе и будь с Андреем", - вспоминает артистка.

Сегодня Наталья и Андрей - пара, однако их отношения постоянно пытается испортить бывшая жена мужчины, которая утверждает, что Васько увела мужа из семьи, и он не помогает ни ей, ни детям.

Фото: facebook.com/Наталя Васько

Женщина оставляет оскорбительные сообщения под постами актрисы, пишет ее родителям и родным.

"Мне очень жаль, что наше законодательство не может меня защитить, чтобы никто не имел права оскорблять мою маму, мою сестру, портить жизнь моим коллегам, пачкать ленты в соцсетях", - говорит Васько.

По словам актрисы, несмотря на официальные выплаты, несмотря на помощь, несмотря на многочисленные попытки примирения этот кошмар до сих пор продолжается.

Наталья Васько - актриса театра и кино. За свою карьеру она получала множество предложений от ведущих режиссеров Украины. Также актриса - лаурет национальной кинопремии "Золота дзиґа" в 2017 году в номинации "Лучшая актриса первого/второго плана".

Васько известна украинскому зрителю по ролям в сериалах "Крепостная", "Дочки-матери", "Женский доктор", а также по таким фильмам, как "Гнездо горлицы", "Село на миллион", "Круты 1918" и многим другим.

Кадр из сериала "Крепостная"Фото: facebook.com/Наталя Васько

Ранее мы писали, что канал СТБ официально подтвердил намерения снять 3 сезон костюмированной драмы "Крепостная", финал которой вызвал в сети настоящий ажиотаж.

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