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Модники нереальные: жена MONATIK’а показала подросших сыновей-стиляг

Ирина Демичева опубликовала милый семейный кадр

четверг, 5 марта 2020, 11:36
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Ирина Демичева, жена популярного украинского артиста MONATIK’а (Дмитрия Монатика), поделилась с подписчиками в Instagram милым семейным снимком, сделанным во время прогулки.

На фото гордый папа ведет за руку сыновей - Платона и Даниила. И хотя кадр традиционно сделан со спины, это не мешает рассмотреть, как стильно одевают своих малышей звездные родители. Мальчишки запечатлены в модных комбинезонах с мультяшными принтами и шапочках почти в тон нарядам.

Фото: instagram.com/irinamonatik

"День семейный. Обожаю", - подписала фотографию Ирина, добавив смайлики в виде трех сердечек и теплый хэштег #мои.

Подписчики Демичевой не смогли пройти мимо снимка и оставили много лестных слов. Многие написали, что Даня и Платон выглядят нереально стильно, а также отметили, что мальчики заметно подросли. Не удержались от комментариев и некоторые знаменитости.

"Какие взрослые", - написала Ирина Горовая, со-продюсер MOZGI Entertainment и бывшая жена Потапа. А супруга ресторатора и депутата Николая Тищенко Алла Барановская ограничилась смайликами с сердечками.

  • Ранее Ирина Демичева познакомила поклонников с самым маленьким членом семьи - собачкой породы мальтипу. Этот пушистый комочек больше похож на плюшевую игрушку, чем на щенка.
  • MONATIK, который обычно держит личную жизнь за плотным занавесом, впервые открыто показал младшего сына Платона. В январе мальчику исполнилось уже три года, и за это время ни певец, ни его супруга Ирина Демичева ни разу не показывали его публике.

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