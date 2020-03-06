Алина Гросу кардинально сменила имидж - как отреагировали поклонники

С приходом весны каждая девушка пытается внести некоторые изменения в свой образ или же полностью преобразиться. Этому порыву поддалась и певица Алина Гросу.

Фото своего преображения исполнительница опубликовала на личной странице в Instagram. Алина кардинально сменила имидж - теперь ее можно увидеть со стрижкой каре. Также певица изменила и цвет волос, сделав модное окрашивание омбре.

Фото: instagram.com/alina_grosu

"Как вам моя новая стрижка?", - поинтересовалась певица у поклонников. Мнения фанатов разделились: одни с восторгом приняли новый образ Гросу, другие отметили, что длинные волосы Алине идут больше.

"Алиночка, очень классно, тебе идет, красотка!", "Тебе очень идет", "Очень красиво", "Красиво и стильно, нужно меняться", "Жааалко.. такие волосы шикарные, длинные", "С длинными лучше", "Совсем не то", "Тебе идет, но с длинными волосами лучше", - пишут комментаторы.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская кардинально сменила имидж. Певица предпочла длинным волосам удлиненное каре, которое не сдает позиций уже который сезон.

Украинская танцовщица Алена Шоптенко решилась на перемены во внешности. Хореограф распрощалась со своими длинными локонами, которые долгое время были ее визитной карточкой.

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