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Алина Гросу кардинально сменила имидж - как отреагировали поклонники

Певица распрощалась с длинными волосами

пятница, 6 марта 2020, 14:20
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С приходом весны каждая девушка пытается внести некоторые изменения в свой образ или же полностью преобразиться. Этому порыву поддалась и певица Алина Гросу.

Фото своего преображения исполнительница опубликовала на личной странице в Instagram. Алина кардинально сменила имидж - теперь ее можно увидеть со стрижкой каре. Также певица изменила и цвет волос, сделав модное окрашивание омбре.

Фото: instagram.com/alina_grosu

"Как вам моя новая стрижка?", - поинтересовалась певица у поклонников. Мнения фанатов разделились: одни с восторгом приняли новый образ Гросу, другие отметили, что длинные волосы Алине идут больше.

"Алиночка, очень классно, тебе идет, красотка!", "Тебе очень идет", "Очень красиво", "Красиво и стильно, нужно меняться", "Жааалко.. такие волосы шикарные, длинные", "С длинными лучше", "Совсем не то", "Тебе идет, но с длинными волосами лучше", - пишут комментаторы.

Фото: instagram.com/alina_grosu

  • Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская кардинально сменила имидж. Певица предпочла длинным волосам удлиненное каре, которое не сдает позиций уже который сезон.
  • Украинская танцовщица Алена Шоптенко решилась на перемены во внешности. Хореограф распрощалась со своими длинными локонами, которые долгое время были ее визитной карточкой.

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