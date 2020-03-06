Виталий Козловский в день своего рождения предложил фанам посчитать козликов - обещает подарок

В пятницу, 6 марта, свой день рождения отмечает Виталий Козловский - певцу исполняется 35 лет. По случаю праздника именинник написал стих, а также устроил для поклонников небольшой конкурс.
Козловский сделал яркий коллаж и разместил его в своем Instagram. На праздничном фото изображен сам певец, вокруг которого расположились смайлы, шарики, тортики и прочие атрибуты праздника. Также на снимок Виталий добавил животных, в том числе и козликов. Тому, кто отыщет последних, певец обещает сделать подарок.
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"Напишите, сколько видите на фото козликов. За восьмой правильно посчитанный ответ – подарок. Личное видеопоздравление с 8 марта от Виталия Козловского. P.S. Надеюсь, это будет девушка", - написал именинник.
Козловский также написал небольшой стих, который посвятил своим фанатам.
Я в этот день,
День своего рождения!
Почувствовал себя таким богатым.
Мое богатство
Не материально.
Оно лишь в том, что вы со мной, ребята
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