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Виталий Козловский в день своего рождения предложил фанам посчитать козликов - обещает подарок

Сегодня певцу исполняется 35 лет

пятница, 6 марта 2020, 11:11
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В пятницу, 6 марта, свой день рождения отмечает Виталий Козловский - певцу исполняется 35 лет. По случаю праздника именинник написал стих, а также устроил для поклонников небольшой конкурс.

Козловский сделал яркий коллаж и разместил его в своем Instagram. На праздничном фото изображен сам певец, вокруг которого расположились смайлы, шарики, тортики и прочие атрибуты праздника. Также на снимок Виталий добавил животных, в том числе и козликов. Тому, кто отыщет последних, певец обещает сделать подарок.

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Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

"Напишите, сколько видите на фото козликов. За восьмой правильно посчитанный ответ – подарок. Личное видеопоздравление с 8 марта от Виталия Козловского. P.S. Надеюсь, это будет девушка", - написал именинник.

Козловский также написал небольшой стих, который посвятил своим фанатам.

Я в этот день,
День своего рождения!
Почувствовал себя таким богатым.
Мое богатство
Не материально.
Оно лишь в том, что вы со мной, ребята

  • Ранее телеведущая и звезда проекта "Холостяк" Рамина Эсхакзай вдруг решила раскрыть настоящую причину расставания с украинским поп-исполнителем Виталием Козловским.
  • Виталий Козловский признался, что интимная близость для него имеет большое значение. А также откровенно рассказал, какой он в постели.

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