Не задевает ни капли: музыканты из группы Go-A ответили хейтерам в соцсети

После победы группы Go-A на Национальном отборе на Евровидение-2020 на ребят обрушились с критикой пользователи сети. Кому-то не нравится песня, с которой коллектив представит Украину в Роттердаме, а кому-то не по душе стиль исполнения.

Однако музыканты признались, что не обращают внимания на хейт и продолжают готовиться к конкурсу, который состоится уже в мае этого года. Об этом сказано на официальной странице Go-A в Instagram.

Фото: facebook.com/Go-A Band

"Среди крутизны вашей поддержки, изредка встречаем отзывы, которые транслируют прямо противоположное настроение. Поэтому, на вопрос относительно нашего отношения и реакций на такие ситуации официально заявляем - не задевает ни капли. Мы получили вашу поддержку и делаем все, чтобы быть достойными представителями нашей страны. Евровидение - это острая тема. Поэтому, избежать чьего-либо желания похайпить на этой теме почти нереально. Хейтите, пожалуйста, только название правильно произносите", - написали музыканты.

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