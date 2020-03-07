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Не задевает ни капли: музыканты из группы Go-A ответили хейтерам в соцсети

Представители Украины на Евровидении-2020 рассказали об отношении к критике

суббота, 7 марта 2020, 15:05
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После победы группы Go-A на Национальном отборе на Евровидение-2020 на ребят обрушились с критикой пользователи сети. Кому-то не нравится песня, с которой коллектив представит Украину в Роттердаме, а кому-то не по душе стиль исполнения.

Однако музыканты признались, что не обращают внимания на хейт и продолжают готовиться к конкурсу, который состоится уже в мае этого года. Об этом сказано на официальной странице Go-A в Instagram.

Фото: facebook.com/Go-A Band

"Среди крутизны вашей поддержки, изредка встречаем отзывы, которые транслируют прямо противоположное настроение. Поэтому, на вопрос относительно нашего отношения и реакций на такие ситуации официально заявляем - не задевает ни капли. Мы получили вашу поддержку и делаем все, чтобы быть достойными представителями нашей страны. Евровидение - это острая тема. Поэтому, избежать чьего-либо желания похайпить на этой теме почти нереально. Хейтите, пожалуйста, только название правильно произносите", - написали музыканты.

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    Публикация от Go_A (@go_a_band)

  • Недовольны выбором участника от Украины осталась не только зрители, но и некоторые звезды шоу-бизнеса. В частности, фронтмен группы "Антитіла", вдруг рассмотрел в тексте песни "Соловей" тревожное "псевдо-этно" и попытку "впарить Европе паттерн о голодоморной и немощной Украине".
  • Go-A не стали молчать и ответили на критику Тараса Тополи. Музыканты заявили, что их конкурсная композиция оптимистичная и не содержит "ничего такого, чтобы унизить нашу Украину".

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