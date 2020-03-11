RU  UA

Лайм

Чарли Шин ответил на обвинения в изнасиловании 13-летнего мальчика

Заявления актера Кори Фельдмана Шин назвал больными и дикими

среда, 11 марта 2020, 14:03
читати статтю українською

Чарли Шин опроверг обвинения в изнасиловании 13-летнего актера Кори Хэйма. В новом документальном фильме "Моя правда: изнасилование двух Кори" 48-летний актер Кори Фельдман заявил, что на съемках подростковой драмы "Лукас" (1986) 19-летний Шин принудил к сексу его несовершеннолетнего друга. Однако сам актер сериала "Два с половиной человека" утверждения Фельдмана назвал больными.

Кадр из фильма "Лукас"

"Эти больные, искаженные и дикие обвинения - неправда. Точка. Я призываю всех рассмотреть источник и прочитать то, что говорит мать [Кори Хэйма] Джуди", - заявил представитель актера изданию Metro.

"Я думаю, что это серьезное обвинение без каких-либо доказательств. Моего ребенка здесь нет, чтобы защититься, но я твердо стою на том, что Чарли этого не делал, - сказала женщина о своем сыне, который умер в 2010 году от пневмонии. - Этого, конечно, никогда не было. К сожалению, Фельдман сошел с ума, и ужасно то, что он считает это отличным способом отметить 10-летие со дня смерти моего сына".

Первые утверждения о том, что Шин изнасиловал Кори Хэйма, появились в 2017 году. Тогда актер подал в суд за клевету, а обвинения назвал "больной и извращенной ложью".

  • Более 30 женщин согласились отказаться от исков против Харви Вайнштейна. Сумма сделки, которую заключила с ними защита продюсера, впечатляет.
  • Ранее в изнасиловании обвинили оскароносного актера Тимоти Хаттона. Сам он серьезно настроен очистить свое имя, уже обратился в ФБР и собирается подать иски за клевету.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Наоми Кэмпбелл переоделась в защитный костюм из-за коронавируса: фото

Наоми Кэмпбелл показала, как защищается от коронавируса с помощью защитного костюма

Не думала, что будет так тяжело: Ирина Горовая прокомментировала распад "Время и Стекло"

Ирина Горовая эмоционально высказалась о распаде группы "Время и Стекло".

Билли Айлиш разделась на концерте в знак протеста против бодишейминга

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами, рассказав, как публика судит ее тело и одежду

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: