Чарли Шин ответил на обвинения в изнасиловании 13-летнего мальчика

Чарли Шин опроверг обвинения в изнасиловании 13-летнего актера Кори Хэйма. В новом документальном фильме "Моя правда: изнасилование двух Кори" 48-летний актер Кори Фельдман заявил, что на съемках подростковой драмы "Лукас" (1986) 19-летний Шин принудил к сексу его несовершеннолетнего друга. Однако сам актер сериала "Два с половиной человека" утверждения Фельдмана назвал больными.

Кадр из фильма "Лукас"

"Эти больные, искаженные и дикие обвинения - неправда. Точка. Я призываю всех рассмотреть источник и прочитать то, что говорит мать [Кори Хэйма] Джуди", - заявил представитель актера изданию Metro.

"Я думаю, что это серьезное обвинение без каких-либо доказательств. Моего ребенка здесь нет, чтобы защититься, но я твердо стою на том, что Чарли этого не делал, - сказала женщина о своем сыне, который умер в 2010 году от пневмонии. - Этого, конечно, никогда не было. К сожалению, Фельдман сошел с ума, и ужасно то, что он считает это отличным способом отметить 10-летие со дня смерти моего сына".

Первые утверждения о том, что Шин изнасиловал Кори Хэйма, появились в 2017 году. Тогда актер подал в суд за клевету, а обвинения назвал "больной и извращенной ложью".

Более 30 женщин согласились отказаться от исков против Харви Вайнштейна. Сумма сделки, которую заключила с ними защита продюсера, впечатляет.

Ранее в изнасиловании обвинили оскароносного актера Тимоти Хаттона. Сам он серьезно настроен очистить свое имя, уже обратился в ФБР и собирается подать иски за клевету.

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