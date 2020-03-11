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На концерте группы Mozgi произошел неприятный инцидент - поклонница едва не лишилась волос

Потап показал, что бывает, если слишком близко подойти к сцене

среда, 11 марта 2020, 11:54
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На концерте украинской группы Mozgi одна из поклонниц едва не лишилась длинных волос. Девушка слишком близко подошла к сцене и ее локоны закрутило в какой-то прибор.

Об инциденте рассказал Потап, участник и основатель бойз-бенда. Рэпер опубликовал видео, на котором видно, как несколько людей спасают запутавшиеся волосы зрительницы.

"А мы всегда просим чтобы люди не подходили близко к приборам на сцене, - пишет музыкант. - С девчушкой все в порядке, волосы достали!".

Подписчики Потапа, просмотрев ролик, принялись иронизировать. "Вот видите как вас любят, что даже ради такой прекрасной группы как Mozgi, жертвуют даже своей красотой", "Затянуло девушку", - пишут комментаторы.

  • Ранее группы Mozgi презентовала клип на песню "Девчонка". В новом ролике участники бойз-бенда меняются местами с хрупкими и привлекательными девушками, уступая им право быть лучшими в традиционно мужской работе.
  • Популярная украинская группа "Время и Стекло" прекращает свое существование. 10 марта Надя Дорофеева и Позитив выпустили последний клип, а сейчас музыканты готовятся к прощальному туру "Финальные титры".

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Mozgi, Потап

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