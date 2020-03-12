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Дочь Уилла Смита с парнем на 24 часа закроется в коробке

Девушка сделает это в рамках перформанса "Беспокойство"

четверг, 12 марта 2020, 15:18
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Дочь Уилла Смита Уиллоу и ее парень Тайлер Коул на целые сутки закроются в прозрачной коробке в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе. 19-летняя художница, ранее говорившая о своем тревожном расстройстве, сделает это в рамках перформанса под названием "Беспокойство".

Фото: @willowsmith в Instagram

Издание LA Times сообщает, что Уиллоу Смит и ее партнер будут отделены от зрителей стеклянной стеной, а остальные три стены коробки будут сделаны из холстов, на которых пара намерена рисовать в течение 24 часов. Таким образом они хотят пережить и изобразить цикл эмоций - паранойю, ярость, грусть, ступор, сострадание, принятие и даже эйфорию.

Смит рассказала газете, что на каждую эмоцию они с парнем потратят по 3 часа, не разговаривая во время перформанса, а используя другие способы общения. "Мы можем ворчать или кричать - это будет очень примитивно", - сказала она.

Единственное, что пара художников отказалась делать на глазах у публики - ходить в туалет. По зову природы они собираются покидать коробку, но не более, чем на пару минут.

Ранее папарацци сфотографировали Уиллоу и Тайлера во время поцелуя, но сами они не решаются охарактеризовать свои отношения как романтические. "Мы лучшие друзья, - настаивал девушка, которая не верит, что она когда-нибудь выйдет замуж. - Мне нравится думать об этом с точки зрения дружбы, потому что я думаю, что многие проблемы привязанности и контроля возникают, когда вы начинаете этот романтический путь".

  • Уилл Смит записал смешное, но важное послание о профилактике рака. Актер прошел колоноскопию, в ходе которой у него был обнаружен предраковый полип.
  • Ранее Смит показал забавную пародию на "Матрицу", которую снял со старшим сыном. На уморительном домашнем видео актер "сражается" с маленьким Треем Смитом.

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