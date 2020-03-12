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Селин Дион напугала фанатов подозрением на коронавирус

Певица заболела после концерта в Нью-Йорке

четверг, 12 марта 2020, 12:01
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В связи с болезнью 51-летняя Селин Дион вынуждена была отложить концерты в рамках американского турне. С появлением первых симптомов врачи осмотрели канадскую певицу и проверили ее на наличие коронавируса COVID-19. К счастью, результат Селин оказался отрицательным.

Фото: @celinedion в Instagram

"В понедельник вечером, на следующий день после завершения шести шоу в Нью-Йорке, Селин почувствовала симптомы простуды, - говорится в сообщении на ее официальной странице в Facebook. - Симптомы сохранялись во вторник, и врачи порекомендовали ей отдохнуть в течение следующих 5-7 дней. После проверки врачи пришли к выводу, что ее вирус не связан с COVID-19".

"Мне очень жаль разочаровывать своих фанатов в Вашингтоне и Питтсбурге, - добавила Дион в своем заявлении. - Я надеюсь, что все понимают".

Дион перенесла свои нью-йоркские шоу с марта на ноябрь 2020 года. Ожидается, что ее турне продолжится 24 марта в Денвере, но далеко не все фанаты обрадовались такой новости. "Не могу поверить, что ты все еще в туре. Никогда не думала отменить концерты? Из-за вируса? - пишут в комментариях. - Я немного обеспокоен продолжающейся пандемией. Департамент здравоохранения говорит нам избегать больших собраний... Я не хочу пропустить концерт, но я также не хочу коронавирус".

  • 12 марта Том Хэнкс объявил, что они с женой заразились коронавирусом в Австралии. Сыновья актера рассказали о состоянии родителей после диагностики заболевания.
  • Ранее беременной Кэти Перри и ее будущему мужу Орландо Блуму пришлось отложить свадьбу из-за коронавируса. 35-летняя певица и 43-летний актер мечтали пожениться в Японии.

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