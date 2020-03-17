RU  UA

Лайм

Райан Рейнольдс передал $1 млн больным коронавирусом и не упустил возможности потроллить Хью Джекмана

Куда же без шуток над другом, ведь это уже традиция

вторник, 17 марта 2020, 20:01
читати статтю українською

Актер Райан Рейнольдс и его супруга Лайвли Блейк передали $1 млн на помощь заболевшим коронавирусом. При этом звезда "Дэдпула" традиционно не упустил возможности потроллить старого друга и коллегу по цеху Хью Джекмана.

На личной странице в Инстаграм актер опубликовал заявление о пожертвовании средств, а также призвал заботиться о нуждающихся в столь непростой ситуации. Например, о Хью Джекмане.

Райан Рейнольдс и Хью ДжекманФото: Getty Images

"Covid-19 сильно ударил по людям старшего возраста и малоимущим семьям. Блейк и я передаем $1 млн для Feeding America и Food Banks Canada <...> Думаю, все согласятся, коронавирус - та еще зараза", - написал Рейнольд, призвав неравнодушных присоединиться к сбору средств.

В своем посте актер также напомнил о тех, кто нуждается не только в средствах, но и просто в заботе. "Заботьтесь о друзьях и близких. Дарите им радость. Позвоните тому, кто в изоляции, и может нуждаться в общении", - добавил Рейнольд, указав ниже неполный номер Хью Джекмана.

Пост актера собрал в соцсети более 2 млн лайков, в комментариях поклонники благодарят Рейнольдса за щедрость, заботу и хорошее настроение, которое он дарит им своими неиссякаемым оптимизмом.

  • Ранее актриса Ольга Куриленко ответила на расспросы фанов о ее заболевании коронавирусом. Звезда "бондианы" рассказала об изоляции, тесте и заражении.
  • А вот Джаред Лето вышел из двухнедельной медитации и ахнул от новостей - где вся гречка и туалетная бумага? Находясь в пустыне, актер и музыкант даже не слышал о мировой панике.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Накануне 50-летия Ирина Билык украсила обложку известного глянца - компанию ей составил маленький сын

Ирина Билык и Табриз снялись для свежего выпуска журнала Viva!

Актриса Ольга Куриленко ответила на расспросы фанов о ее заболевании коронавирусом

Голливудская звезда из Украины Ольга Куриленко ответила на вопросы: Где она заразилась коронавирусом? Почему она не в больнице? Где проходила тест?

Алла Костромичева не смогла вернуться в Украину до закрытия границ и попросила о помощи

Модель Алла Костромичева не может прилететь в Украину из-за карантина.

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: