Райан Рейнольдс передал $1 млн больным коронавирусом и не упустил возможности потроллить Хью Джекмана

Актер Райан Рейнольдс и его супруга Лайвли Блейк передали $1 млн на помощь заболевшим коронавирусом. При этом звезда "Дэдпула" традиционно не упустил возможности потроллить старого друга и коллегу по цеху Хью Джекмана.

На личной странице в Инстаграм актер опубликовал заявление о пожертвовании средств, а также призвал заботиться о нуждающихся в столь непростой ситуации. Например, о Хью Джекмане.

Райан Рейнольдс и Хью ДжекманФото: Getty Images

"Covid-19 сильно ударил по людям старшего возраста и малоимущим семьям. Блейк и я передаем $1 млн для Feeding America и Food Banks Canada <...> Думаю, все согласятся, коронавирус - та еще зараза", - написал Рейнольд, призвав неравнодушных присоединиться к сбору средств.

В своем посте актер также напомнил о тех, кто нуждается не только в средствах, но и просто в заботе. "Заботьтесь о друзьях и близких. Дарите им радость. Позвоните тому, кто в изоляции, и может нуждаться в общении", - добавил Рейнольд, указав ниже неполный номер Хью Джекмана.

Пост актера собрал в соцсети более 2 млн лайков, в комментариях поклонники благодарят Рейнольдса за щедрость, заботу и хорошее настроение, которое он дарит им своими неиссякаемым оптимизмом.

Ранее актриса Ольга Куриленко ответила на расспросы фанов о ее заболевании коронавирусом. Звезда "бондианы" рассказала об изоляции, тесте и заражении.

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