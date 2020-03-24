Дочь Оли Поляковой выложила фото с разбитым лицом: что произошло

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой старается не скучать на карантине. 15-летняя Маша посвящает свободное время своему хобби - верховой езде. Однако во время очередной прогулки на лошади что-то пошло не так и девочка упала.
Маша разбила нос, повредила ногу, но не упустила возможности сделать фото для Instagram. На снимке дочь артистки запечатлена сидя на земле. Лицо девочки в крови, а вместо слез - улыбка.
"Сегодня упала с коня, разбила нос, и повредила ногу, но фоточку не сделать не могла", - написала Маша.
Подписчики юной блогерши призвали ее быть осторожней и пожелали скорейшего выздоровления.
"Какой ужас", "Как ты так умудрилась?", "Будь аккуратнее", "Машулька выздоравливай! Люблю тебя и маму. Вы прелесть!", "Бедняга, мне так тебя жалко", "Кататься конечно же круто, но будь осторожнее. Шрамы девушек не красят и можно получить серьезные травмы", - пишут комментаторы.
- 2 марта старшей дочери украинской певицы Оли Поляковой исполнилось 15 лет. По случаю дня рождения Маша сделала праздничный мейк, который добавил ей десяток лет.
- Дочь Оли Поляковой следует примеру своей звездной мамы, регулярно публикуя в Instagram фотографии в купальнике. Недавно Маша выложила снимок в откровенном бикини, обнажающем ее ягодицы.
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