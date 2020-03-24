Дочь Оли Поляковой выложила фото с разбитым лицом: что произошло

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой старается не скучать на карантине. 15-летняя Маша посвящает свободное время своему хобби - верховой езде. Однако во время очередной прогулки на лошади что-то пошло не так и девочка упала.

Маша разбила нос, повредила ногу, но не упустила возможности сделать фото для Instagram. На снимке дочь артистки запечатлена сидя на земле. Лицо девочки в крови, а вместо слез - улыбка.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Сегодня упала с коня, разбила нос, и повредила ногу, но фоточку не сделать не могла", - написала Маша.

Подписчики юной блогерши призвали ее быть осторожней и пожелали скорейшего выздоровления.

"Какой ужас", "Как ты так умудрилась?", "Будь аккуратнее", "Машулька выздоравливай! Люблю тебя и маму. Вы прелесть!", "Бедняга, мне так тебя жалко", "Кататься конечно же круто, но будь осторожнее. Шрамы девушек не красят и можно получить серьезные травмы", - пишут комментаторы.

2 марта старшей дочери украинской певицы Оли Поляковой исполнилось 15 лет. По случаю дня рождения Маша сделала праздничный мейк, который добавил ей десяток лет.

Дочь Оли Поляковой следует примеру своей звездной мамы, регулярно публикуя в Instagram фотографии в купальнике. Недавно Маша выложила снимок в откровенном бикини, обнажающем ее ягодицы.

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