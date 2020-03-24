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Вуди Аллен обвинил бывшую жену в одержимости сыном и рассказал о браке с ее приемной дочерью

На обвинения Мии Фэрроу в растлении детей Вуди Аллен выдал ответную претензию

вторник, 24 марта 2020, 14:11
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Вуди Аллен описал бывшую гражданскую жену Мию Фэрроу как одержимую мать, которая спала обнаженной в постели с сыном Ронаном до 11 лет. Об их проблемных отношениях обвиненный в растлении малолетних режиссер рассказал в новой автобиографической книге "Apropos of Nothing" (По поводу ничего), и выдержки из нее публикует издание Page Six.

Миа Фэрроу и Вуди АлленФото: pagesix.com

84-летний Аллен описал Мию как женщину с "чрезвычайно зловещим характером", который ухудшился за годы их знакомства. Брат звезды "Ребенка Розмари" Джон Чарльз Фэрроу в 2013 году был приговорен к 10 годам тюрьмы за растление мальчиков. Аллен пишет, что слышал о том, что братья Мии были "агрессивными" с сетрами, и что брат Фэрроу, который сейчас отбывает заключение, говорил, что к нему приставал их отец.

Аллен утверждает, что Фэрроу была одержима усыновлением, но относилась к сиротам как к "игрушкам", и однажды вернула мексиканского младенца из Техаса по причинам, известным только ей. Также Вуди пишет, что женщине нравилась репутация святой, но воспитывать детей и заботиться о них она не любила. При этом Миа была неестественно одержима сыном Ронаном.

"Она постоянно говорила мне, что намерена кормить грудью годами, и что антропологические исследования показали положительные результаты в племенах, где кормление грудью продолжается намного дольше, чем в Нью-Йорке. Несколько лет спустя две очень профессиональные и проницательные женщины, которые работали в доме Мии, няня Сэнди Болух и домработница Джуди Холлистер, описали многочисленные инциденты. Сэнди сообщает, что Миа иногда спала с Ронаном голой, пока ему не исполнилось 11 лет. Я не знаю, что об этом скажут антропологи, но я могу себе представить, что скажут парни в бильярдной", - пишет режиссер.

Ронан ФэрроуФото: pagesix.com

Аллен продолжает отрицать, что когда-либо сексуально домогался приемной дочери Дилан Фэрроу, но пишет, что когда бывшая узнала о его отношениях с другой приемной дочерью, Сун-И Превен, сразу же сказала, что у нее для него "кое-что запланировано".

"Я никогда и пальцем не тронул Дилан, я никогда не делал с ней ничего, что можно было бы неправильно истолковать; это сфабриковано от начала до конца", - говорит Аллен.

Также в мемуарах Вуди Аллен признался, что женился на Сун-И по финансовым причинам.

"Что касается брака, ни у кого из нас не было особой необходимости формализовать отношения, - пишет он. - Мы оба чувствовали, что ни один контракт не стоит той бумаги, на которой напечатан, если стороны не довольны. Мы любили друг друга, и не было необходимости прибегать к законодательной власти. Мы бы точно не поженились, вот и все. А потом мы поженились. Почему? Не по романтическим причинам, а строго по финансовым".

Вуди Аллен и Сун-И ПреветФото: pagesix.com

Указывая на 35-летнюю разницу в возраст, 84-летний Аллен продолжил: "Я обожал Сун-Йи и знал, что я намного старше и могу упасть замертво в любой момент. Если бы я это сделал, я бы хотел, чтобы она была юридически защищена, чтобы автоматически получить все, что у меня есть, без заминок".

Аллен и 49-летняя Превен сыграли тихую частную свадьбу в Венеции в декабре 1997 года, и с тех пор не расставались.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Вуди Аллен

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