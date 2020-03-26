Звезда "Мстителей" попросил уменьшить размер алиментов из-за эпидемии коронавируса

Актер Джереми Реннер, сыгравший в "Мстителях" Соколиного глаза, пожаловался суду, что из-за эпидемии коронавируса ему не хватает средств на выплату алиментов бывшей жене Сонни Пачеко. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на судебные документы.

Фото: @renner4real в Instagram

49-летний Реннер заявил, что за последние недели его финансовые условия резко изменились, и что 2020 год будет для него неудачным, поскольку работа в фильмах "Мстители" завершена, большинство съемок и постановок, вероятно, не возобновятся до конца года, и проекты, в которых он участвовал, отменяют или откладывают. Двукратный номинант на "Оскар" в настоящее время платит бывшей жене около $ 30 тыс. в месяц за жилье, еду, транспорт и одежду для дочери Авы, но считает, что она использует эти средства, чтобы поддерживать роскошный образ жизни и воевать с ним в суде. В документах его адвокат говорит: "Жадному аппетиту Сонни к деньгам Джереми не видно конца".

Актер не доверяет бывшей супруге и просит судью позволить его менеджерам единолично контролировать средства на счете Авы. Также в связи с финансовым положением он хочет, чтобы размер алиментов уменьшили до "размуных $ 11 тыс.в месяц", которых должно хватить на потребности 7-летней девочки.

Новая книга мемуаров Вуди Аллена наделала в сети много шума. В ней он обвинил бывшую жену в одержимости сыном и рассказал о браке с ее приемной дочерью.

Бывшая девушка Аль Пачино, назвавшая его старым скрягой, рассказала об отношениях с актером. 40-летняя Мейталь Дохан отрицает, что встречалась с 79-летним Пачино из-за денег.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.