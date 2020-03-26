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Звезда "Мстителей" попросил уменьшить размер алиментов из-за эпидемии коронавируса

Проекты с участием актера отложили или отменили, и он не справляется с финансовой нагрузкой

четверг, 26 марта 2020, 13:47
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Актер Джереми Реннер, сыгравший в "Мстителях" Соколиного глаза, пожаловался суду, что из-за эпидемии коронавируса ему не хватает средств на выплату алиментов бывшей жене Сонни Пачеко. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на судебные документы.

Фото: @renner4real в Instagram

49-летний Реннер заявил, что за последние недели его финансовые условия резко изменились, и что 2020 год будет для него неудачным, поскольку работа в фильмах "Мстители" завершена, большинство съемок и постановок, вероятно, не возобновятся до конца года, и проекты, в которых он участвовал, отменяют или откладывают. Двукратный номинант на "Оскар" в настоящее время платит бывшей жене около $ 30 тыс. в месяц за жилье, еду, транспорт и одежду для дочери Авы, но считает, что она использует эти средства, чтобы поддерживать роскошный образ жизни и воевать с ним в суде. В документах его адвокат говорит: "Жадному аппетиту Сонни к деньгам Джереми не видно конца".

Актер не доверяет бывшей супруге и просит судью позволить его менеджерам единолично контролировать средства на счете Авы. Также в связи с финансовым положением он хочет, чтобы размер алиментов уменьшили до "размуных $ 11 тыс.в месяц", которых должно хватить на потребности 7-летней девочки.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Мстители

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