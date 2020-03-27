До последнего не верила: Jerry Heil рассказала, как пережила смерть родного человека

Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева) рассказала, как пережила смерть любимой бабушки Жени, которая ушла из жизни в январе этого года. С момента трагедии прошло совсем мало времени, поэтому этот тяжелый период артистка вспоминает со слезами на глазах.

"У меня какие-то яркие воспоминания, это мы стоим с ней на заднем дворе, она мне показывает – вот в ту сторону Васильков, значит, в ту сторону Киев, за полем. И она всегда опекала меня настолько сильно, сильнее, чем мама", – рассказала Яна в программе "Зірковий шлях".

Фото: instagram.com/thejerryheil

Бабушка певицы ушла из жизни этой зимой. "У меня где-то видео есть даже. Мы на Новый год сидим, буквально за несколько дней до того, как она ушла", - рассказывает девушка.

Через несколько дней после съемок домашнего ролика родного человека Яны подкосил инфаркт.

"Я до последнего не верила, я сидела и прям посылала ей мысленно какую-то энергию, я верила, что вот можно будет ее спасти. Но позвонил отец и сказал, что все, бабушка умерла", – вспоминает певица.

Ранее Jerry Heil призналась, что за 24 года у нее ни разу не было серьезных отношений и интимной близости. По словам певицы, из-за этого она посещает гештальт-терапевта

Также певица призналась, что становилась жертвой издевательств среди одноклассников. Jerry Heil дала совет подросткам, которые столкнулись с буллингом в школе.

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