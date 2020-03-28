5 скандальных образов Леди Гаги ко дню рождения эпатажной именинницы

28 марта одной из самых эпатажных певиц исполняется 34 года. К этому дню мы решили посмотреть на самые яркие и скандальные наряды, которыми Леди Гага успела отличиться на различных мероприятиях. И некоторые из них сделаны из очень странных материалов.

Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, известная также под псевдонимом Леди Гага, очень любит эпатировать и привлекать к себе внимание нестандартными способами. Особенно это касается различных костюмов.

Начнем с самого знаменитого образа артистки - ее костюма из кусков мяса. В нем она появилась на церемонии вручения премий MTV Music Awards. По словам певицы, этот наряд должен был призвать людей не использовать животных в качестве материалов для создания одежды.

Фото: GettyImages

Вообще, наряды Гаги для церемоний MTV уже стали отдельным инфоповодом. Каждый раз и зрители, и репортеры с замиранием сердца ждут, что же такого придумала звезда на этот раз. И каждый раз она умудряется снова всех удивить.

Фото: GettyImages

Интересно, что артистка старается сочетать между собой очень контрастные и даже немного нелепые элементы. Но в итоге она получает образ, который потом неделями обсуждают журналисты и модные эксперты по всему миру.

Фото: GettyImages

Гага не боится экспериментов. Также она утверждает, что каждый ее наряд несет в себе некий скрытый смысл. Правда, разгадать его получается далеко не всегда.

Фото: GettyImages

Также Гага очень любит устраивать шоу. Например, ее наряд на Met Gala 2019 помогала нести целая команда людей. Также, проходя по красной дорожке, певица успела подкрасить губы, позвонить по огномному телефону и несколько раз трансформировать свое платье в совершенно разные костюмы.

Фото: GettyImages

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