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Госпитализированный Игорь Николаев показал результаты теста на коронавирус

Артиста госпитализировали в одну из клиник Москвы с подозрением на Covid-19

понедельник, 30 марта 2020, 11:22
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Госпитализированный ранее в одну из клиник Москвы певец Игорь Николаев опубликовал в сети результаты теста на коронавирус. Несмотря на схожие симптомы, тест оказался отрицательным, чем артист охотно поделился с подписчиками в Инстаграм.

"Долгожданный результат: Covid-19 "Отрицательно!" - написал он под снимком в соцсети, поблагодарив друзей и близких, поклонников и всех, кто верил в положительный исход ситуации.

Как уже сообщалось ранее, певца Игоря Николаева госпитализировали вскоре после 78-летнего Льва Лещенко, у которого подозрения на коронавирус подтвердились. Сегодня артист остается под присмотром врачей и, согласно недавно опубликованному отчету медиков, его состояние оценивается как стабильное.

  • Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон вернулись в Лос-Анджелес (США) после того, как более двух недель провели на карантине в Австралии из-за заражения коронавирусом.
  • Ранее немецкий таблоид Bild поспешил сообщить о госпитализации Тилля Линдеманна с коронавирусом. Эта информация о фронтмене группы Rammstein не подтвердилась.

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