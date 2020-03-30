Госпитализированный Игорь Николаев показал результаты теста на коронавирус

Госпитализированный ранее в одну из клиник Москвы певец Игорь Николаев опубликовал в сети результаты теста на коронавирус. Несмотря на схожие симптомы, тест оказался отрицательным, чем артист охотно поделился с подписчиками в Инстаграм.

"Долгожданный результат: Covid-19 "Отрицательно!" - написал он под снимком в соцсети, поблагодарив друзей и близких, поклонников и всех, кто верил в положительный исход ситуации.

Как уже сообщалось ранее, певца Игоря Николаева госпитализировали вскоре после 78-летнего Льва Лещенко, у которого подозрения на коронавирус подтвердились. Сегодня артист остается под присмотром врачей и, согласно недавно опубликованному отчету медиков, его состояние оценивается как стабильное.

Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон вернулись в Лос-Анджелес (США) после того, как более двух недель провели на карантине в Австралии из-за заражения коронавирусом.

Ранее немецкий таблоид Bild поспешил сообщить о госпитализации Тилля Линдеманна с коронавирусом. Эта информация о фронтмене группы Rammstein не подтвердилась.

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