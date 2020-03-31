Дрейк впервые показал внебрачного сына, которого годами скрывал от публики

Рэпер Дрейк поделился первыми фотографиями сына Адониса, который родился в 2017 году от французской художницы Софи Брюссо. Отцовство четырехкратный обладатель Грэмми подтвердил лишь в 2018 году, и еще два года ему потребовалось, чтобы показать очаровательного мальчика миру.

Фото: instagram.com/champagnepapi

"Когда ум начинает погружаться в накручивание или страх, сразу же переключите внимание на что-то яркое. Неважно, что происходило в прошлом или что происходит вокруг сейчас, вы всегда можете сделать выбор: освободиться от колеса страданий и паники и открыть свой собственный свет", - написал Дрейк в Instagram.

Музыкант назвал смех - лучшим лекарством, но признал, что слезы тоже могут принести облегчение. "Знайте, что вы не одиноки, и если вам нужно напомнить об этом, попросите поддержки, и она появится, - подбодрил он фанатов. - Все наладится. Но для того, чтобы это произошло, вы должны доверять. Я люблю и скучаю по своей прекрасной семье и друзьям, и не могу дождаться радостного дня, когда мы все сможем воссоединиться".

Адонис - первый сын Дрейка, родившийся 11 октября 2017 года от французской художницы Софи Брюссо. Музыкант подтвердил его существование в альбоме "Scorpion" 2018 года. В песне "Emotionless" Дрейк поет: "Я не скрывал своего ребенка от мира, я скрывал мир от своего ребенка", а в треке "March 14th" он подробно рассказал о неожиданной беременности, несуществующих отношениях с матерью мальчика и о том, что он называет себя отцом-одиночкой. При этом на фотографиях, опубликованных рэпером, запечатлен не только Адонис, но и Софи Брюссо.

Ранее Билли Айлиш заступилась за Дрейка, которого обвиняют в нездоровом интересе к молодым девушкам. 18-летнюю певицу возмутило, что ее общение с рэпером сочли странным.

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