Отслеживала количество новых зараженных: украинская ведущая рассказала о родах в эпидемию коронавируса

Украинская телеведущая Анна Панова стала мамой в непростые для Украины и всего мира времена - в эпидемию коронавируса. 40-летняя ведущая признается, что очень боялась запрета на партнерские роды, поскольку поддержка мужа для нее очень важна.

Об этом новоиспеченная мама рассказала сайту Viva.ua. "Признаюсь, очень боялась запрета на партнерские роды из-за карантина. Так сразу поступили в государственных роддомах. Но я рожала в частном, где высокий уровень антисептики и противоэпидемических мер, да и пациентов намного меньше. Каждый день я отслеживала количество новых зараженных в Украине и с ужасом ждала обещанного чрезвычайного положения и новых ограничений в роддоме", - поделилась Анна.

К счастью, девочка успела появиться на свет до пика эпидемии. По словам ведущей, муж присутствовал при рождении дочери и помогает ей с малышкой сейчас.

"С покупками к рождению дочки тоже пришлось поспешить. И сейчас у нас еще остается время на адаптацию в новом статусе - пока в Украине ситуация с коронавирусом еще под контролем", - добавила ведущая.

Напомним, что ведущая информационной программы "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова и ее супруг Александр Каменец стали родителями 28 марта. Имя малышки счастливые родители пока не раскрывают.

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