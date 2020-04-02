RU  UA

Лайм

The Hardkiss представили клип на песню "Гора" - в нем много огня и эмоций

Коллектив порадовал музыкальной новинкой

четверг, 2 апреля 2020, 11:05
читати статтю українською

В четверг, 2 апреля, украинская рок-группа The Hardkiss презентовала клип на песню "Гора" - трек из будущего альбома музыкантов. Автором сингла выступили Юлия Санина и Вал Бебко.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале коллектива. Режиссером клипа выступил Митти Мисюра, по задумке которого солистка The Hardkiss предстает в ролике в образе Жанны д’Арк.

"Когда мир заполонил хаос и ненависть, когда люди стали угрозой для мира и друг для друга, - Небо перестало слышать человека. И тогда люди обратились к Горе… Чтобы она, мудрая и высокая, передала послание. И Гора согласилась. А Небо услышало и в последний раз дало человечеству живой росы, затушило пожары, наполнило реки и смыло ненависть. В последний раз", - прокомментировала Юлия Санина.

Фанаты коллектива, которые с нетерпением ждали выхода клипа, пришли в восторг: "Уже смотрю третий раз. Восторг", "Это настолько круто и абсолютно по новому. Вы молодцы", "Посыл просто высший, очень актуально", "С первых же минут просмотра клипа, побежали мурашки".

  • Ранее рок-группа The Hardkiss презентовала украиноязычную песню "Косатка". Вместе с треком вышел и видеоклип. Режиссером ролика выступил креативный продюсер и гитарист группы Вал Бебко, по задумке которого весь клип снят в синих тонах.
  • Смотрите также на theLime клип хип-хоп исполнителя Полиграф ШарикOFF на новый трек "Коронавирус", в котором он воспел вспышку COVID-19.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Коронавирус забрал жизнь еще одного знаменитого джазмена

Джазмен Эллис Марсалис умер от осложнений коронавируса в возрасте 85 лет

В США от коронавируса умер известный музыкант - ему было всего 52

52-летний музыкант Адам Шлезингер скончался от осложнений коронавируса.

Беременная Алина Гросу и внедорожник от alyona alyona: кому из знаменитостей не стоит верить 1 апреля

Украинские знаменитости разыграли поклонников первоапрельскими шутками.

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: