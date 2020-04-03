Украинская KAZKA и швейцарцы Kadebostany выпустили головокружительный клип

3 апреля швейцарская группа Kadebostany выпустила мини-альбом "DRAMA - Act 1", в записи которого участвовали украинцы KAZKA. Кроме релиза на всех потоковых платформах, музыканты опубликовали на YouTube 20-минутное видео, которое начинается с их совместной песни "Baby I’m OK".

"Бейби, надеемся, что у вас все окей, ведь у нас есть очень крутая новость! Сегодня мы имеем честь вместе с нашими друзьями из Швейцарии презентовать видеоработу к EP "DRAMA", в которой одна из историй - наша общая песня "BABY I'M OK", - говорится в заявлении группы. - Мы счастливы наконец-то поделиться одной из самых любимых наших песен KAZKA и показать вам видеоработу, которую весной создала команда KADEBOSTANY в солнечном Стамбуле".

В клипе вокалистка Александра Зарицкая и фронтмен Kadebostany Уильям Джереми стоят на крыше многоэтажки и кружатся в дрифтующей машине на пустынной парковке. Бекстейдж-видео музыканты пообещали выпустить через неделю.

Поклонники KAZKA высоко оценили новинку, хотя вокал Александры несколько раз сравнили с Арианой Гранде.

"Это была целая история, которую сложно понять, но можно полюбить. У меня прям мурахи пошли", - пишут фанаты. - "Немного похоже на песню Арианы Гранде", "Мне одному на Dangerous Woman похоже"?

Тем временем Джамала раскрыла первые подробности своего участия в онлайн-концертах артистов Евровидения. Певица выступит с двумя песнями уже 10 апреля.

В Украине перепели интернет-хит ветеранов США о карантине. Оригинал песни собрал на YouTube уже более 1,6 млн просмотров.

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