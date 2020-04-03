RU  UA

Лайм

Украинская KAZKA и швейцарцы Kadebostany выпустили головокружительный клип

Музыканты назвали "Baby I’m OK" своей любимой песней

пятница, 3 апреля 2020, 17:17
читати статтю українською

3 апреля швейцарская группа Kadebostany выпустила мини-альбом "DRAMA - Act 1", в записи которого участвовали украинцы KAZKA. Кроме релиза на всех потоковых платформах, музыканты опубликовали на YouTube 20-минутное видео, которое начинается с их совместной песни "Baby I’m OK".

"Бейби, надеемся, что у вас все окей, ведь у нас есть очень крутая новость! Сегодня мы имеем честь вместе с нашими друзьями из Швейцарии презентовать видеоработу к EP "DRAMA", в которой одна из историй - наша общая песня "BABY I'M OK", - говорится в заявлении группы. - Мы счастливы наконец-то поделиться одной из самых любимых наших песен KAZKA и показать вам видеоработу, которую весной создала команда KADEBOSTANY в солнечном Стамбуле".

В клипе вокалистка Александра Зарицкая и фронтмен Kadebostany Уильям Джереми стоят на крыше многоэтажки и кружатся в дрифтующей машине на пустынной парковке. Бекстейдж-видео музыканты пообещали выпустить через неделю.

Поклонники KAZKA высоко оценили новинку, хотя вокал Александры несколько раз сравнили с Арианой Гранде.

"Это была целая история, которую сложно понять, но можно полюбить. У меня прям мурахи пошли", - пишут фанаты. - "Немного похоже на песню Арианы Гранде", "Мне одному на Dangerous Woman похоже"?

  • Тем временем Джамала раскрыла первые подробности своего участия в онлайн-концертах артистов Евровидения. Певица выступит с двумя песнями уже 10 апреля.
  • В Украине перепели интернет-хит ветеранов США о карантине. Оригинал песни собрал на YouTube уже более 1,6 млн просмотров.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: KAZKA

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Умер знаменитый соул-певец и трехкратный лауреат "Грэмми" Билл Уизерс

Причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем

Скандальный 89-летний миллиардер в четвертый раз станет отцом: его старшей дочери - 65

Миллиардер Берни Экклстоун, состояние которого оценивают в $ 3,2 млрд, ждет ребенка в 89 лет

Мама, подвинься: 15-летняя дочь Хайди Клум решила стать моделью

Супермодель Хайди Клум рассказала о планах старшей дочери Лени стать моделью

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: