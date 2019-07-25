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Запрещенная СБУ телезвезда рассказала о зверствах в Украине: говорит, плакала и крестилась

25 июля СБУ запретила въезд в страну телеведущей Дане Борисовой

четверг, 25 июля 2019, 18:43
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Российская телеведущая Дана Борисова, которой 25 июля Служба безопасности Украины запретила въезд в страну из-за незаконных визитов в оккупированный Крым, рассказала местным СМИ о зверствующих украинских пограничниках.

В беседе с пророссийским изданием "Комсомольская правда" Борисова рассказала, как плакала и крестилась в Киеве, и как рада, что "вовремя сделала ноги" из Украины.

"Да, я была в Крыму, а на границе соврала, что нет. Но у меня не было выхода, - заявила знаменитость журналистам. - Меня пригласили всего на четыре дня, на съемки шоу".

При этом Борисова добавила, что очень любит Киев. Но как только поделилась в сети снимками из украинской столицы, как в сети ее тут же захлестнули "нацистские высказывания".

"Все это началось на третий день моего пребывания в Украине. В последний день страшно было в отель возвращаться - я боялась, что меня там "примут".

Свой путь назад в РФ Борисова вспоминает сегодня с ужасом, заявил пропагандистский источник.

"К нам пришли в полтретьего ночи: здоровенный пограничник с собакой и автоматом. Ругался на меня, сказал, что с поезда меня снимет, - продолжила ведущая. - Я, конечно, включила слезы - поплакала, посмотрела на него грустно и он меня пощадил".

Итог данной ситуации знаменитость назвала везением, ведь в Украине с поездов "снимают на раз".

"Не отпустили бы меня на Родину, "закрыли" бы. Да, я смелая девушка. Но я посмотрела назад и перекрестилась: поняла, что вовремя оттуда ноги сделала.Теперь и сама туда не хочу".

Успела ведущая в этот день пообщаться с еще одним прокремлевским изданием Life, которому не менее уверенно заявила, что считает Крым российским.

"Лечу в Сочи, а оттуда в круиз по Крыму. Ну конечно потому, что Крым наш! Естественно, это уже всем известно. Ну а что мне расстраиваться? Я вообще ни капли не расстраиваюсь. Хорошо, что это вскрылось, когда я уже в России оказалась, я очень рисковала", - добавила знаменитость.

  • Ранее российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая вела популярное тревел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка", не смогла попасть в Украину из-за незаконного посещения оккупированного РФ Крыма.
  • Российским актерам Владимиру Селезневу и Ольге Филипповой запретили въезд в Украину сроком на три года.

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