Австралийский глянец перепутал темнокожих моделей: вокруг издания назрел скандал

Австралийскому глянцу Who пришлось публично извиняться из-за грубой ошибки в материале о модели Адут Акеч. Все дело в том, что в редакции его проиллюстрировали снимками другой темнокожей женщины.

С выходом журнала в продажу вокруг издания разгорелся скандал. Как пишет BBC, сама модель, комментируя курьез, призналась, что редакционная ошибка сильно ее задела. "Это очень меня расстроило, заставило чувствовать злость и неуважение к себе", - написала она в Instagram.

Интервью модели, которое появилось в свежем номере журнала, было посвящено ее карьере, фэшн-индустрии и теме расовых предрассудков.

В свою очередь, журнал обнародовал заявление, в котором извинился за публикацию неверных фотографий и объяснил, что ошибку допустили работники агентства, которые принимали участие в подготовке интервью. Кроме публичного извинения представители глянца лично связались с Акеч и объяснили причины неприятности.

Как отметила в своем посте модель, ситуация еще раз поднимает проблему существования такого мнения, что "все темнокожие девушки из Африки выглядят одинаково". При этом Акеч ни в чем не винит работников издания.

"Я уверена, с белой моделью такого никогда бы не случилось", - добавила она в соцсети.

Супермодель Эмили Ратаковски заподозрили в беременности после странного поста в Instagram.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.