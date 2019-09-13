Пропутинский рэпер Тимати удалил новый клип из-за рекордного количества дизлайков: детали скандала

Российский рэпер Тимати удалил свое последнее музыкальное видео "Москва" всего через несколько дней после того, как оно получило 1,48 миллиона дизлайков на YouTube. Издание Hollywood Reporter, называющее Тимати "пропутинским" и "прокремлевским" музыкантом, сообщает, что рекордное количество негативных отзывов помогло ролику войти в 30 самых популярных музыкальных клипов на платформе.



Тимати и Владимир Путин

Рэп в России стал крайне политизированным летом 2019 года, когда власти отказали в регистрации кандидатам от оппозиции на выборах в мэрию Москвы. Сторонники оппозиции, такие как Face и Oxxxymiron, присоединились к протестам, но Тимати, отрицавший, что Кремль заплатил ему за песню Москва, традиционно является исключением.

В свой песне Тимати и Гуф хвалят пропутинского мэра российской столицы Сергея Собянина. Она включает такие строчки: "Я не хожу на митинги и не втираю дичь", "Тот самый город, что не проводит гей-парады" и "хлопну бургер за здоровье Собянина".

"Сегодня модно жаловаться на правительство, но у меня есть собственное мнение, - заявил Тимати в Instagram. - Вместо того, чтобы идти на протесты, вы работаете и развиваетесь".



Тимати и мэр Москвы Сергей Собянин

Но общественность не унималась, количество дизлайков било рекорды русского YouTube, и рэпер удалил клип.

"Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было", - написал он в Instagram.

Ответы пользователей социальной сети были далеки от приятных, а самые цензурные из них гласили: "Хлопни бургер за упокой карьеры, Тимур Ильдарович" (настоящее имя Тимати - Тимур Юнусов).

Примечательно, что удалением клипа история "Москвы" не закончилась. Как сообщает телеканал Дождь, на видео пожаловались в ЦИК по поводу незаконной агитации. Поскольку оно появилось на YouTube в день тишины накануне выборов, а Тимати и Гуф расхваливали Сергея Собянина, активисты заявили, что ролик создали по заказу действующего мэра.

"Москва" - далеко не первое видео Тимати, в которой он прославляет российские власти. Четыре года назад рэпер выпустил песню под названием "Мой лучший друг - президент Путин", в которой кремлевский вождь назван "супергероем".

Сам Путин называл рэп угрозой российскому обществу.

"Рэп и другие современные [виды искусства] опираются на три столпа - секс, наркотики и протест, - заявил он на заседании президентского совета по культуре и искусству. - Я больше всего беспокоюсь о наркотиках. Это путь к деградации нации".

В социальных сетях многие противники действующей власти уже смонтировали любительские видео, где на песню Москва наложены кадры избиений на оппозиционных митингах.

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