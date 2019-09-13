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Пропутинский рэпер Тимати удалил новый клип из-за рекордного количества дизлайков: детали скандала

Пользователи YouTube не захотели видеть на платформе очередной гимн российскому правительству

пятница, 13 сентября 2019, 17:13
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Российский рэпер Тимати удалил свое последнее музыкальное видео "Москва" всего через несколько дней после того, как оно получило 1,48 миллиона дизлайков на YouTube. Издание Hollywood Reporter, называющее Тимати "пропутинским" и "прокремлевским" музыкантом, сообщает, что рекордное количество негативных отзывов помогло ролику войти в 30 самых популярных музыкальных клипов на платформе.


Тимати и Владимир Путин

Рэп в России стал крайне политизированным летом 2019 года, когда власти отказали в регистрации кандидатам от оппозиции на выборах в мэрию Москвы. Сторонники оппозиции, такие как Face и Oxxxymiron, присоединились к протестам, но Тимати, отрицавший, что Кремль заплатил ему за песню Москва, традиционно является исключением.

В свой песне Тимати и Гуф хвалят пропутинского мэра российской столицы Сергея Собянина. Она включает такие строчки: "Я не хожу на митинги и не втираю дичь", "Тот самый город, что не проводит гей-парады" и "хлопну бургер за здоровье Собянина".

"Сегодня модно жаловаться на правительство, но у меня есть собственное мнение, - заявил Тимати в Instagram. - Вместо того, чтобы идти на протесты, вы работаете и развиваетесь".


Тимати и мэр Москвы Сергей Собянин

Но общественность не унималась, количество дизлайков било рекорды русского YouTube, и рэпер удалил клип.

"Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было", - написал он в Instagram.

Ответы пользователей социальной сети были далеки от приятных, а самые цензурные из них гласили: "Хлопни бургер за упокой карьеры, Тимур Ильдарович" (настоящее имя Тимати - Тимур Юнусов).

Примечательно, что удалением клипа история "Москвы" не закончилась. Как сообщает телеканал Дождь, на видео пожаловались в ЦИК по поводу незаконной агитации. Поскольку оно появилось на YouTube в день тишины накануне выборов, а Тимати и Гуф расхваливали Сергея Собянина, активисты заявили, что ролик создали по заказу действующего мэра.

"Москва" - далеко не первое видео Тимати, в которой он прославляет российские власти. Четыре года назад рэпер выпустил песню под названием "Мой лучший друг - президент Путин", в которой кремлевский вождь назван "супергероем".

Сам Путин называл рэп угрозой российскому обществу.

"Рэп и другие современные [виды искусства] опираются на три столпа - секс, наркотики и протест, - заявил он на заседании президентского совета по культуре и искусству. - Я больше всего беспокоюсь о наркотиках. Это путь к деградации нации".

В социальных сетях многие противники действующей власти уже смонтировали любительские видео, где на песню Москва наложены кадры избиений на оппозиционных митингах.

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Раздел: ЛаймСкандал
Теги: Россия, Тимати

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