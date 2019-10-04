RU  UA

Лайм

В Сумах пытались сорвать концерт Олега Винника: что известно

Активисты против видеоклипа с российскими артистами, в котором снялся певец

пятница, 4 октября 2019, 10:18
читати статтю українською

В Сумах активисты пытались сорвать концерт украинского певца Олега Винника, ранее оскандалившегося участием в российской акции "Всем мир".

Об этом сообщает местное издание UA: СУМИ. Отмечается, что незадолго до начала концерта артиста представители двух партий "Демократический топор" и "Правый сектор" устроили акции протеста. Обе были против видеоклипа с российскими артистами, в котором снялся певец. Активисты пришли на акцию с плакатами "Крим - це Україна", "Вовчиці не вівці", "Тай-Тай. Патріотизму дай" и вениками.

"Ассоциацию понимаете - Винник - это веник, который сдает Украину пошагово, поэтапно. Мы для того воевали и защищали страну, чтобы такие как Винник поддерживали Русский мир и на вопрос чей Крым отвечали м-м, вот таким макаром?", - сказал Вадим Чернявский, председатель союза АТО "Гранит".

"Он поддерживает идеи Русского мира, то, что он принимал участие во флешмобе с пропутинского артистами, то что он надевал футболку с надписью "Всем мир". Такую же футболку надевала Валерия, такую же футболку надевал Пригожин, который открыто поддерживал аннексию Крыма, открыто поддерживали оккупацию Донбасса", - сказала Екатерина Костюк, член партии "Демократический топор".

А руководитель областного центра "Правый сектор" подчеркнул, что Олег Винник является не только артистом, но и позиционировал себя, как политик. "Делать такие заявления, что я не знаю чей Крым и там не погиб никто, и что он фактически принадлежит России - это как минимум неуместно", - заявил Сергей Супрун.

Несмотря на протесты концерт Олега Винника начался вовремя, но спустя какое-то время был прерван. Во время выступления певца неизвестные сообщили в полицию о заминировании здания, пишет местное издание "Данкор".

Когда приехала полиция с кинологами и собаками, был сделан перерыв на полчаса. При этом людей не эвакуировали.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе

Певица Вера Брежнева прокомментировала скандал с изменой, который разгорелся вокруг ее мужа Константина Меладзе.

Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации

Домогательства в Голливуде - Джеймса Франко обвинили студентки актерской школы

Помощница Роберта Де Ниро хочет отсудить у него 12 миллионов за сексизм

Помощница Роберта Де Ниро обвинила актера в дискриминации женщин и ужасных условиях труда

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: