В Сумах пытались сорвать концерт Олега Винника: что известно

В Сумах активисты пытались сорвать концерт украинского певца Олега Винника, ранее оскандалившегося участием в российской акции "Всем мир".

Об этом сообщает местное издание UA: СУМИ. Отмечается, что незадолго до начала концерта артиста представители двух партий "Демократический топор" и "Правый сектор" устроили акции протеста. Обе были против видеоклипа с российскими артистами, в котором снялся певец. Активисты пришли на акцию с плакатами "Крим - це Україна", "Вовчиці не вівці", "Тай-Тай. Патріотизму дай" и вениками.

"Ассоциацию понимаете - Винник - это веник, который сдает Украину пошагово, поэтапно. Мы для того воевали и защищали страну, чтобы такие как Винник поддерживали Русский мир и на вопрос чей Крым отвечали м-м, вот таким макаром?", - сказал Вадим Чернявский, председатель союза АТО "Гранит".

"Он поддерживает идеи Русского мира, то, что он принимал участие во флешмобе с пропутинского артистами, то что он надевал футболку с надписью "Всем мир". Такую же футболку надевала Валерия, такую же футболку надевал Пригожин, который открыто поддерживал аннексию Крыма, открыто поддерживали оккупацию Донбасса", - сказала Екатерина Костюк, член партии "Демократический топор".

А руководитель областного центра "Правый сектор" подчеркнул, что Олег Винник является не только артистом, но и позиционировал себя, как политик. "Делать такие заявления, что я не знаю чей Крым и там не погиб никто, и что он фактически принадлежит России - это как минимум неуместно", - заявил Сергей Супрун.

Несмотря на протесты концерт Олега Винника начался вовремя, но спустя какое-то время был прерван. Во время выступления певца неизвестные сообщили в полицию о заминировании здания, пишет местное издание "Данкор".

Когда приехала полиция с кинологами и собаками, был сделан перерыв на полчаса. При этом людей не эвакуировали.

После участия в проекте "Всем мир" Олег Винник оказался в базе украинского добровольческого центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности государства.

Также мы писали, что Олег Винник заявил, что "Крым не наш", а войну с Россией назвал "непонятной войной, которая называется АТО".

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