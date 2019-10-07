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Режиссера Люка Бессона снова винят в изнасиловании актрисы фильма "Такси-5"

Дело об изнасиловании ранее было закрыто из-за нехватки доказательств

понедельник, 7 октября 2019, 15:50
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Во Франции возобновили дело в отношении французского режиссера Люка Бессона ("Леон", "Такси", "Пятый элемент") об изнасиловании актрисы Сэнд Ван Рой. В мае прошлого года звезда картины "Такси-5" заявила о том, что автор екшена изнасиловал ее четырежды. Позже дело было закрыто из-за недостатка доказательств.

Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на информацию адвоката актрисы. Дело открыто снова и на этот раз сторона обвинителя надеется на на его успех.

"Наконец-то справедливость находит здравый смысл, отношение прокурора к этому делу мне всегда казалось непонятным", - также процитировал адвоката Сэнд Ван Рой местный Le Parisien.

Что же касается актрисы, она по-прежнему утверждает, что в период с марта 2016-го по май 2018 года Бессон четыре раза изнасиловал ее, угрожая лишить роли в кино. Сам режиссер называет эту информацию "ложью от А то Я" и уверяет СМИ, что никогда не совершал никаких неправомерных действий в отношении женщин.

Бессон также признался, что обвинения против него выдвинула женщина, с которой он состоял в отношениях около двух лет.

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