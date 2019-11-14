Лауреат премии "Эмми" выпрашивал у 9-летней девочки интимные фото - теперь ему грозит срок

Известный американский врач и лауреат премии "Эмми" за фильмы и передачи о здоровье Брюс Хенсел арестован в Лос-Анджелесе в связи с обвинениями в сексуальной эксплуатации детей. Издание Deadline пишет, что 71-летний мужчина упрашивал 9-летнюю девочку прислать ему сексуальные фотографии.

По словам окружного прокурора, Хенсел просил снимки у дочери своего знакомого, с которой переписывался в приложении для обмена сообщениями. Мужчину арестовали в Беверли-Хиллз и обвинили в контакте с несовершеннолетним лицом в сексуальных целях. Он внес залог в размере 5000 долларов и был освобожден из-под стражи. Дата суда пока не объявлена.

"Если Хенсел будет осужден, ему может грозить до 18 месяцев в государственной тюрьме", - говорится в заявлении окружного прокурора.

Брюс Хенсел - сертифицированный практикующий врач, с 1987 года он сотрудничал с телеканалом KNBC, а в 2014 году получил премию "Эмми" в Лос-Анджелесе. Он является автором и ведущим ток-шоу на радио, снял несколько телевизионных документальных фильмов, а также сам снимался в фильмах и сериалах.

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