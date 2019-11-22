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Киевская пельменная попыталась оправдаться за скандальную рекламу, но получилось только хуже

Скандал вокруг грубой рекламы заведения получил забавное продолжение

пятница, 22 ноября 2019, 13:02
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История со скандальной Instagram-рекламой киевской пельменной получила забавное продолжение. Судя по всему, под натиском критики и обвинений в сексизме, горе-маркетологи попытались выкрутиться и занять социально-активную позицию. Вот только этому никто не поверил.

После нескольких постов, каждый из которых только подливал масла в огонь, авторы провокационных снимков вдруг заявили, что их реклама является социальной и призывает общественность обратить внимание не на пельменную, а на такие проблемы как сексизм, наркозависимость и домашнее насилие.

"У нас есть история, которая включает в себя три проблемы: сексизм, наркозависимость и домашнее насилие. А еще есть сотни других, о которых молчат: расизм, буллинг, киднеппинг - это то, о чем надо громко говорить", - отметили в новом посте пельменной, добавив к своему посту хештег #ПельменіГоворять.

"Как еще можно было заставить людей распространить статистику данных проблем?! Когда запахло скандалом, о нас написали многие СМИ <...> Что мы должны были сделать еще, чтобы ты понял - социальная проблема требует голоса".

В ответ на это пользователи соцсети лишь удивились "очередному пробитому дну" (цитата). По мнению фолловеров аккаунта, стать социально активными авторы рекламы решили только по причине массовых возмущений и критики.

"Социальные проблемы на страничке с пельменями?? Ну камон, вы серьезно?", "Жалкая попытка оправдать идиотизм, ребята", "Ну да, а то непонятно, с чего это вдруг вы стали такими активистами", "Решили выкрутиться? Ну да, вокруг же одни идиоты, правда? Удачи", - ответили в комментариях.

Авторам рекламы советуют просто извиниться, при этом некоторые уверены, что репутацию заведения уже не спасти.

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