Бэтмен любит деньги: комиксы DC обвинили в уступках цензуре Китая

DC Comics удалили из соцсетей новый постер Бэтмена после того, как китайские комментаторы обвинили издательство в поддержке демократических протестов в Гонконге. О скандале рассказало издание Variety.

На постере изображен Бэтмен, бросающий коктейль Молотова на фоне ярко-розовой надписи "Будущее - молодое". Плакат рекламировал грядущий комикс DC Black Label "Возвращение Темного рыцаря: Золотое дитя", который должен был появиться в магазинах 11 декабря. Его опубликовали в Twitter и Instagram издательства DC Comics, и хотя оба сайта в Китае заблокированы, в сети появилось множество гневных отзывов китайских пользователей.

Критики утверждают, что плакат выражает зашифрованную поддержку демократических протестов в Гонконге. По их словам, коктейль Молотова намекает на жесткую тактику молодых протестующих, черный наряд Бэтмена указывает на черную одежду и маски гонконгцев, а "Золотое дитя" в названии комикса - завуалированное напоминание о желтом цвете, который использовали во время протестов в Гонконге 5 лет назад.

DC Comics удалил постер из социальных сетей. Хотя представители Warner Bros. отказались комментировать это решение, Китай является важнейшим рынком для Warner Bros., владеющим DC Entertainment и DC Comics. Из-за этой уступки аккаунты DC Comics наводнила критика со стороны людей, которые поддерживают протесты в Гонконге или недовольны тем, что компания пошла на поводу у китайской цензуры.

"Значит, теперь Бэтмен любит деньги больше, чем справедливость?" - спросил один из комментаторов в Instagram.

"Очевидно, Китай сейчас правит миром. Будущее молодое? Нет, будущее за цензурой", - написал другой.

Мультсериал "Южный парк" запретили в Китае за насмешки над цензурой. Всего одного эпизода с критикой китайского правительства хватило, чтобы сериал полностью удалили из местного интернета.

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