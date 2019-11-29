RU  UA

Лайм

Бэтмен любит деньги: комиксы DC обвинили в уступках цензуре Китая

Индустрия развлечений в США снова идет на поводу у Китая

пятница, 29 ноября 2019, 12:26
читати статтю українською

DC Comics удалили из соцсетей новый постер Бэтмена после того, как китайские комментаторы обвинили издательство в поддержке демократических протестов в Гонконге. О скандале рассказало издание Variety.

На постере изображен Бэтмен, бросающий коктейль Молотова на фоне ярко-розовой надписи "Будущее - молодое". Плакат рекламировал грядущий комикс DC Black Label "Возвращение Темного рыцаря: Золотое дитя", который должен был появиться в магазинах 11 декабря. Его опубликовали в Twitter и Instagram издательства DC Comics, и хотя оба сайта в Китае заблокированы, в сети появилось множество гневных отзывов китайских пользователей.

Критики утверждают, что плакат выражает зашифрованную поддержку демократических протестов в Гонконге. По их словам, коктейль Молотова намекает на жесткую тактику молодых протестующих, черный наряд Бэтмена указывает на черную одежду и маски гонконгцев, а "Золотое дитя" в названии комикса - завуалированное напоминание о желтом цвете, который использовали во время протестов в Гонконге 5 лет назад.

DC Comics удалил постер из социальных сетей. Хотя представители Warner Bros. отказались комментировать это решение, Китай является важнейшим рынком для Warner Bros., владеющим DC Entertainment и DC Comics. Из-за этой уступки аккаунты DC Comics наводнила критика со стороны людей, которые поддерживают протесты в Гонконге или недовольны тем, что компания пошла на поводу у китайской цензуры.

"Значит, теперь Бэтмен любит деньги больше, чем справедливость?" - спросил один из комментаторов в Instagram.

"Очевидно, Китай сейчас правит миром. Будущее молодое? Нет, будущее за цензурой", - написал другой.

  • Мультсериал "Южный парк" запретили в Китае за насмешки над цензурой. Всего одного эпизода с критикой китайского правительства хватило, чтобы сериал полностью удалили из местного интернета.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Люку Бессону пригрозили тюремным сроком за незаконное увольнение сотрудницы

Скандалы в шоу-бизнесе: французского режиссера Люка Бессона могут приговорить к тюремному заключение за увольнение сотрудницы на больничном

Мы хотим мира всем: сын Ротару отреагировал на скандал вокруг певицы

В РФ продолжают критиковать певицу за решение заработать "российских денег"

Версаче судится с магазином подделок из-за культового платья Дженнифер Лопес

Платье Дженнифер Лопес от Версаче в центре скандала. Модный дом Версаче судится с брендом за подделку их одежды

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: