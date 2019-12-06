Amazon угодил в скандал из-за футболок с диктатором Пиночетом и его методами казни

Компания Amazon пришлось убрала из продажи часть новых футболок с упоминанием чилийского диктатора Пиночета, которые стали причиной массовой критики. В частности, авторов идеи раскритиковали за слоганы, превращенные в шутки, а также изображения с методами казни противников режима.

Как пишет The Guardian, компании напомнили о жуткой статистике: за годы диктатуры Пиночета (1973 - 1990) более 3 тыс. человек были убиты или пропали без вести. Позже президент Рикардо Лагос заявил, что порядка 120 из них были сброшены с вертолетов в местные водоемы.

В продажу поступили футболки с различным дизайном. Некоторые из них были просто украшены лицом Пиночета, некоторые слоганами или изображениями вертолетов с надписями "Прокатимся?", "Бесплатные полеты на вертолетах", "Пиночет - мой второй пилот".

Жертвы и противники диктатуры выразили свое возмущение, так как предложенный дизайн посчитали насмешками. Вскоре ресурс скрыл большую часть продукции, некоторые экземпляры все еще остаются доступными. Официально представители Amazon ситуацию не комментируют.

Напомним, чилийский диктатор Пиночет был у власти с 1974 по 1990 год. В это время страну охватили массовые репрессии. Помимо вышеупомянутой цифры погибших и пропавших без вести, еще 40 тысяч жителей были арестованы без решения суда.

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