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Вдова Криса Корнелла обвинила группу покойного мужа в присвоении денег, угрозах и клевете

Вокалист Soundgarden и Audioslave покончил с собой в 2017 году

вторник, 10 декабря 2019, 18:47
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Вики Корнелл, жена покойного фронтмена Soundgarden Криса Корнелла, подает в суд на группу. Женщина утверждает, что группа и их бизнес-менеджер сговорились и неправомерно утаивают от нее и ее детей сотни тысяч долларов в виде роялти. Издание People пишет, что спор возник относительно семи записей, которые были сделаны до самоубийства Корнелла в 2017 году.

В своей жалобе Вики утверждает, что эти семь композиций были записаны только Корнелом и являются законной собственностью их семьи. Вдова предложила разделить записи с группой, но музыканты отказались, заявив, что песни принадлежат им. Она также сообщила, что члены группы "угрожали" ее семье "ложными заявлениями в СМИ".

"Меня огорчает потеря людей, которых я считала друзьями и семьей, - написала женщина в Instagram. - Я шокирована тем, как часто это происходит. Это не только я, вдовы рок-звезд или политиков. Это относится к подавляющему большинству женщин после ухода их партнеров. Я не приму чего-то настолько плохого, даже если надо мной нависает явная угроза социального неприятия. Я не буду жертвовать будущим наших детей ради чужой жадности. И я не позволю кому-то другому заставлять меня чувствовать стыд, потому что человека, которого я любила, забрали у всех нас слишком рано".

Группа отвергает обвинения Вики Корнелл и настаивает, что Крис работал над записями в сотрудничестве с другими участниками Soundgarden, а пять из семи указанных песен были написаны в соавторстве.

Корнелл прославился как вокалист Soundgarden и Audioslave. В мае 2017 года он умер в результате самоубийства в возрасте 52 лет.

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Раздел: ЛаймСкандал
Теги: Крис Корнелл

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